Умер Анатолий Кашпировский

Советский и российский психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил ТАСС его директор Сергей Рудых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Кашпировский в 2019 году

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Анатолий Кашпировский в 2019 году

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в 6:45 мск, уточнил Сергей Рудых. По его словам, причиной смерти стала остановка сердца. О дате и времени церемонии прощания будет объявлено позже.

Господин Кашпировский родился в 1939 году в селе Ставница Украинской ССР. Окончил Винницкий медицинский институт, затем работал в психиатрической больнице имени академика А. И. Ющенко в Виннице. Был врачом-психотерапевтом сборной СССР по тяжелой атлетике, руководителем Республиканского центра психотерапии в Киеве. С 1989 по 1993 год руководил Международным центром психотерапии в Киеве.

Широкой аудитории Анатолий Кашпировский стал известен в 1989 году благодаря телевизионной программе «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», которую смотрели до 200 млн человек по всей стране. В эфире он «заряжал» воду, давал установки на здоровье, богатство и процветание, якобы исцелял от желудочно-кишечных и сердечных заболеваний и гипнотизировал пациентов.

В научном сообществе, в частности в Российской академии наук, резко критиковали методы Анатолия Кашпировского. Его телевизионные сеансы прекратили транслировать в начале 1990-х годов из-за жалоб на вред здоровью зрителей. В 1993 году в России был введен официальный запрет на проведение массовых сеансов гипноза без медицинских лицензий. После начала пандемии коронавируса в 2020 году и до весны 2026-го Анатолий Кашпировский вел прямые эфиры на YouTube-канале, проводя там «удаленные оздоровительные сеансы».