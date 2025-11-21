BBC теряет в год более 1 млрд фунтов стерлингов из-за неплательщиков

В 2024–2025 финансовом году корпорация BBC недополучила £1,1 млрд из-за растущего числа потребителей, которым в принципе не нужны сервисы BBC, а также тех, кто смотрит программы, но от оплаты лицензионного сбора уклоняется. Такие данные приводятся в докладе комитета по бюджетному контролю Палаты общин британского парламента. Деятельности BBC финансируется за счет лицензионного сбора с британских домохозяйств.

Как следует из доклада, в 2024–2025 году BBC собрала £3,8 млрд от продажи 23 млн телевизионных лицензий домохозяйствам. Однако 3,6 млн домохозяйств заявили, что лицензия им не нужна, а из-за этого BBC недополучила £617 млн. И примерно каждый восьмой пользователь теперь уклоняется от оплаты лицензии, а это недополученные £550 млн.

Годом ранее общая сумма недополученных средств была на 18% меньше — £990 млн. Не помогло исправить ситуацию и то, что в 2024–2025 годах BBC на 50% чаще связывалась с отказывающимися либо от лицензии, либо от платы домохозяйствами, пытаясь одних убедить в нужности им программ BBC, а других — привлечь к ответственности за неуплату. В общей сложности сотрудники BBC нанесли 2 млн таких визитов.

Однако в комитете по бюджетному контролю указали на то, что BBC не использует все имеющиеся у нее возможности по взиманию сборов, что «несправедливо по отношению к тем, кто не отказывается платить». Кроме того, докладчики указали на то, что лишь 51% молодых людей считают, что BBC учитывает их интересы.

Алена Миклашевская