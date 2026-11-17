Умерла телеведущая и обозреватель моды Светлана Куницына
Российская телеведущая Светлана Куницына, известная по программам «Шинель № 5» и «Намедни» на телеканале НТВ, скончалась в возрасте 56 лет. Об этом сообщил ТАСС ее бывший коллега, журналист Павел Лобков.
Телеведущая с 9 ноября находилась в реанимации НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева после операции на открытом сердце. На протяжении недели врачи поддерживали ее жизнь при помощи аппарата ЭКМО. Она скончалась 16 ноября.
Светлана Куницына окончила исторический факультет МГУ. В 1980-х организовывала модные показы в Москве, в том числе в Общесоюзном доме моделей одежды на Кузнецком мосту — на одном из них во время дефиле выступал музыкант Петр Мамонов.
В 1990-е и 2000-е работала на телевидении. Вела передачи «Искусство высокой моды» и «Шинель № 5», а также блок про моду в «Намедни».