Sony Pictures уволит сотни сотрудников из-за реорганизации бизнеса

Компания Sony Pictures Entertainment планирует уволить сотни сотрудников в своих подразделениях по всему миру в ближайшие месяцы. Об этом компания объявила в служебном письме, копия которого имеется в распоряжении Variety.

«Мы сокращаем штат в некоторых направлениях, одновременно увеличивая внимание и инвестиции в другие, наиболее важные для нашего будущего»,— указано в служебной записке. Источники Variety утверждают, что увольнения вызваны процессами внутренней реорганизации, а не экономией. Изменения затронут подразделения игровых шоу и неигрового телевидения. Компания по визуальным эффектам Pixomondo будет закрыта.

Наиболее заметным увольнением в руководстве Sony Pictures Entertainment станет уход исполнительного вице-президента по развитию комедийных проектов Колина Дэвиса, отмечает издание. Всего в компании работают 12 тыс. сотрудников.

Влад Никифоров