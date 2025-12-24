Порадовал Netflix

Бой, в котором знаменитый супертяжеловес Энтони Джошуа нокаутировал ставшего заметной фигурой в мире профессионального бокса ютубера Джейка Пола, как и ожидалось, оказался чрезвычайно успешным с точки зрения востребованности у публики. Его аудитория на Netflix составила 33 млн зрителей. Правда, по ее охвату этот поединок все-таки уступил в этом году транслировавшемуся той же платформой куда более значимому в спортивном плане матчу за титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг) между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трепка, которую Энтони Джошуа (справа) устроил Джейку Полу, вошла в число самых популярных трансляций Netflix

Фото: Lynne Sladky / AP Трепка, которую Энтони Джошуа (справа) устроил Джейку Полу, вошла в число самых популярных трансляций Netflix

Фото: Lynne Sladky / AP

Промоутерская компания Most Valuable Promotions (MVP) и Netflix обнародовали данные по просмотрам состоявшегося 19 декабря в Майами боя. В нем знаменитый британский супертяжеловес Энтони Джошуа нокаутировал в шестом раунде популярного американского ютубера Джейка Пола, который в начале десятилетия увлекся профессиональным боксом. Это было первое в короткой карьере Пола досрочное поражение. Оно вылилось для него в экстренную госпитализацию и операцию на сломанной в двух местах челюсти.

Сообщение MVP и Netflix подтвердило предположения об огромной востребованности боев с участием Джейка Пола, невзирая на скептицизм, который часто выражают по их поводу эксперты.

Они обычно обращают внимание на то, что в такого рода событиях «развлекательная» составляющая важнее чисто спортивной, и на сомнительное качество самого бокса. Netflix, лишь в этом десятилетии решившийся на вторжение на рынок стриминговых спортивных трансляций, выбрав в качестве флагманских как раз боксерские, отчитался о том, что аудитория поединка составила 33 млн зрителей (еще примерно 600 тыс. посмотрели его, как утверждает MVP, на других ресурсах, обладавших медиаправами на шоу в Майами). VideoAmp считает, что эта цифра «отражает глобальную привлекательность» Пола. А Netflix указывает на то, что среди всех свежих релизов платформы бой Энтони Джошуа и Джейка Пола занял первое место по охвату аудитории в 45 странах, включая США, Великобританию, Германию, Канаду, Австралию, Мексику и Аргентину, а в 91 стране вошел в топ-десятку.

Кроме того, промоутеры акцентировали внимание на связанной с трансляцией активности публики в официальных соцсетях Netflix. В общей сложности она собрала 1,25 млрд реакций. При этом у клипа, демонстрирующего в замедленной съемке попадание Энтони Джошуа, приведшее к нокауту, оказалось 214 млн реакций. Для клипов, публиковавшихся Netflix, это абсолютный рекорд.

Впрочем, именно уникальным по востребованности для платформы боксерским мероприятием называть этот поединок было бы все же преувеличением.

Дело в том, что втрое более солидную аудиторию привлекло предыдущее выступление Джейка Пола, хотя оно вышло чрезвычайно скучным. Трансляцию его прошлогоднего боя с легендой супертяжелого веса Майком Тайсоном, завершившегося победой Пола по очкам, посмотрели на Netflix 108 млн человек. Матч Пола с Джошуа не первый даже в 2025 году. Опередил его матч без всякой «развлекательной» составляющей, зато имевший огромное спортивное значение. Речь о сентябрьском поединке за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе между двумя выдающимися боксерами — американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом. Одолев Альвареса, Кроуфорд, несколько дней назад неожиданно объявивший о завершении карьеры, занял верхнюю строчку в большинстве рейтингов лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. Аудитория этого боя достигла 41,5 млн зрителей.

В любом случае оценка со стороны Netflix и MVP медиаитогов поединка настаивает на том, что их сотрудничество в деле организации шоу с участием Джейка Пола продолжится, а ему не помешают ни колоссальные гонорары, которые требует блогер (призовой фонд последнего боя, по его собственному утверждению, зашкалил за $200 млн), ни обвинения в сговоре с соперниками с целью обеспечить матчам хотя бы относительно интересный сценарий. В случае с боем против Энтони Джошуа версию о договоренностях между оппонентами высказал, например, промоутер Лу Дибелла. Накиса Бидариан, являющийся вместе с Полом совладельцем MVP, уже пригрозил Дибелле судебным преследованием за эти высказывания.

Джейк Пол о своих боксерских планах рассказал сразу после нокаута в Майами. По словам ютубера, теперь он будет пытаться завоевать титул чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Алексей Доспехов