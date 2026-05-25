Доля российских телевизоров на рынке превысила 30%

По итогам первого квартала 2026 года доля российских брендов и СТМ на рынке телевизоров выросла до 31,5% против 30,5% годом ранее. Было продано около 630 тыс. устройств, сообщили «Ъ» несколько крупных дистрибуторов. В денежном выражении продажи выросли с 19,7% до 22,7%, примерно до 13,2 млрд руб.

Одновременно усиливаются позиции российских экосистемных брендов. Доля «Сбера» в штуках выросла с 6,6% до 8,3%, в деньгах — с 4,6% до 6,3%. «Яндекс» увеличил долю с 3,2% до 3,4% в количественном выражении и с 4,5% до 4,8% — в денежном. Бренд телевизоров «М.Видео» Hi увеличил долю с 3,4% до 4,4% в штуках и с 1,5% до 1,8% — в деньгах.

Снижение в первом квартале показал СТМ-бренд DEXP ритейлера DNS. Его доля сократилась с 11,0% до 6,4% в количественном выражении, а в денежном — с 6,7% до 3,9%. В DNS это подтвердили: суммарно продажи двух СТМ-брендов компании DEXP и Aceline сократились на 13,5% в штуках и на 29,5% в деньгах год к году.

Всего в начале 2026 года в России продано 2 млн телевизоров и смарт-панелей, на 10% больше, чем годом ранее, отмечают в «М.Видео». В денежном выражении продажи достигли 58,2 млрд руб., увеличившись на 1%. Средняя стоимость телевизоров и смарт-панелей по итогам первого квартала 2026 года составила около 29 тыс. руб., что примерно на 8% ниже уровня прошлого года, уточнили в «М.Видео».

