«Горынычи» заселили полуостров

По данным “Ъ”, Минцифры поручили разобраться с ситуацией использования нелицензионного спутникового оборудования — «Горынычей» — в Крыму. Сейчас ими, по экспертным оценкам, пользуется 34% населения полуострова. Распространенность этих устройств, позволяющих принимать украинские телеканалы, объясняется, в частности, отсутствием запретов на их использование, аналогичных введенным в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также недостаточной доступностью лицензионных альтернатив.

Как узнал “Ъ”, 27 апреля в Совете федерации прошло совещание, на котором обсуждали актуальные проблемы связи и телекоммуникаций. На встрече присутствовали представители Минцифры, гендиректор оператора спутникового телевидения «Русский мир», а также министры цифрового развития Херсонской и Запорожской областей, ДНР. В ходе совещания был представлен доклад исследовательской компании «Грифон эксперт» с оценкой использования нелицензионного спутникового оборудования («Горыныч», принимает сигнал одновременно с трех спутников, в частности, способен транслировать украинские телеканалы) в Крыму на апрель 2026 года (доклад есть в распоряжении “Ъ”).

Из доклада следует, что сегодня «Горынычи» использует примерно треть населения региона (34%).

В докладе не приводятся конкретные доли использования по группам населения, однако указано, что среди всех пользователей этих приемников «наибольшая доля приходится на жителей среднего возраста (35–54 года) и молодежь (18–34 года)», а наименьшая — на старшие возрастные группы (55–70 лет).

При этом только 17% населения Крыма являются пользователями лицензионного спутникового ТВ, а у 49% в целом нет спутникового ТВ.

В начале марта вышел из строя российский телекоммуникационный спутник «Экспресс-АТ1», который вещал в том числе на территории Крыма и новых регионов и использовался «Русским миром» (см. “Ъ” от 10 марта). В начале апреля оператор спутниковой группировки «Экспресс» закончил перевод аппарата «Экспресс-АТ2» на позицию вышедшего из строя спутника для восстановления вещания (см. “Ъ” от 30 марта).

«Чем больше у респондента доступа к альтернативному контенту, тем чаще его мнение отличается от "среднего", является более негативным и становится менее устойчивым»,— говорится в докладе. Эти тенденции наиболее выражены среди жителей сельской местности, а также среди представителей молодой и средней возрастных групп, «которые демонстрируют наиболее низкий уровень доверия к официальным источникам информации и более высокую ориентацию на альтернативные информационные каналы», указано в докладе.

По итогам совещания Минцифры поручили проверить, сколько «Горынычей» работает в Крыму, а также разобраться с высоким уровнем проникновения нелицензионного оборудования, сообщили три источника “Ъ”, знакомые с итогами совещания.

Представитель Минцифры заверил “Ъ”, что использование спутникового приемного оборудования неизвестного происхождения, которое обеспечивает доступ к нелегальным телеканалам, не является распространенным явлением. «Но в регионах, воссоединившихся с Россией в 2022 году, подобные комплекты — "Горынычи" — встречались довольно часто. В прошлом году руководством Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей на региональном уровне были установлены запреты на продажу и использование такого оборудования»,— уточнили в министерстве. Также, по информации Минцифры, органы власти Крыма и Севастополя прорабатывают решение вопроса с заменой «Горынычей» на лицензионное оборудование. В «Русском мире» (вещает на территории Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) не ответили “Ъ”.

Распространенность нелицензионного оборудования для приема спутникового ТВ именно в Крыму эксперты называют ожидаемым.

Собеседник “Ъ” на медиарынке уточняет, что до 2014 года «Горынычи» были одним из основных способов получения информации в Крыму.

«А сегодня сказывается отсутствие законодательного запрета по аналогии с тем, что действует на новых территориях»,— продолжает источник “Ъ”. При этом, по его словам, никто из операторов спутникового телевидения, кроме «Русского мира», не имеет лицензии на вещание на полуострове. Сама же компания, как заверяет источник, массово там еще не работает. К тому же на полуострове не работают программы по замене нелицензионного оборудования на лицензионное, которые есть в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, говорит он. «Причинами могут быть также банальная привычка к уже установленному некогда оборудованию и нежелание платить за подписку. Все это в сумме позволяет части населения оставаться в украинском информационном поле»,— считает другой источник “Ъ” в одном из операторов.

Юлия Юрасова, Филипп Крупанин