WSJ: Disney планирует сократить около 1 тыс. сотрудников

Disney готовится к значительным увольнениям, что станет одним из первых серьезных шагов при новом главном исполнительном директоре Джоше Д'Амаро, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В ближайшие недели компания планирует сократить до 1 тыс. сотрудников. Большинство увольнений затронет недавно объединенный отдел маркетинга. Как отмечает газета, планы по предстоящим сокращениям появились еще до того, как господин Д'Амаро возглавил компанию.

Disney пытается приспособиться к меньшей прибыли от потокового вещания по сравнению с линейным телевидением, а также к снижению кассовых сборов и конкуренции со стороны технологических компаний, таких как Amazon и YouTube. С тех пор как бывший генеральный директор Боб Айгер вернулся на пост гендиректора в 2022 году и начал масштабную реструктуризацию, было уволено более 8 тыс. человек.

По данным на конец 2025 финансового года, в Disney работал 231 тыс. человек. Большинство увольнений произошло в сфере развлечений, ESPN и корпоративной деятельности. В то же время число сотрудников в отделах, связанных с тематическими парками и круизами, увеличилось.