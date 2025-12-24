Чем известна Ирена Лесневская

Основательница телеканала РЕН Ирена Лесневская умерла в возрасте 83 лет. Подробности ее биографии — в материале “Ъ”.

Лесневская Ирена Стефановна родилась 30 мая 1942 года в поселке Урлютюп Павлодарской области (Казахстан). В конце 1950-х училась на режиссерском факультете Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне — ГИТИС), в 1966-м окончила телевизионное отделение факультета журналистики МГУ.

В середине 1960-х работала в «Литературной газете» секретарем и ведущей рубрики «Новинки». С 1966 года была ассистентом режиссера редакции детских программ Центрального телевидения (ЦТ) Гостелерадио СССР, впоследствии перешла в киноредакцию ЦТ. Принимала участие в создании авторских программ о литературе и искусстве.

С 1984 года была редактором программы «Кинопанорама». В 1991-м покинула ЦТ и вместе с сыном Дмитрием Лесневским основала независимую телевизионную компанию REN-TV. До 2005 года была ее генеральным директором и президентом. В 1997 году начал вещание телеканал REN-TV, в 1997–2005 годах госпожа Лесневская занимала пост его президента. В 1994–1997 годах была президентом Ассоциации независимых телепроизводителей.

В 1994–1995 годах входила в совет директоров Общественного российского телевидения (ныне — «Первый канал»). В 2006 году стала совладельцем компании «Рен медиа груп», включившей в себя фирму «Рен Фильм», проект короткометражного кино «Мини муви» и другие активы. Вскоре компания приобрела еженедельное издание «Новое время» и стала выпускать его под названием «The New Times». В 2007–2009 годах была главным редактором этого журнала. В 2013 году передала права на журнал Евгении Альбац (признана иноагентом).

Ирена Лесневская была членом Академии российского телевидения и Российской академии кинематографических искусств «Ника». Лауреат премии ТЭФИ в почетной номинации «За личный вклад в развитие российского телевидения». Обладательница награды Союза журналистов России «За верность профессии и за создание популярного телевизионного проекта REN-TV».

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Почетного легиона (Франция). Имеет благодарность президента РФ.

Состояла в трех браках. Сын Дмитрий Лесневский — продюсер.