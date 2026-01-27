Каналы спустились с небес

Рынок наземной доставки телесигнала — способ передачи ТВ-сигнала с использованием наземных инфраструктурных сетей, а не через спутник — дорос до 1,2 млрд руб. Участники рынка объясняют это оптимизацией расходов каналов, так как спутниковая доставка для теле- и радиокомпаний обходится дороже.

“Ъ” ознакомился с данными национальной медиасети «Синтерра Медиа» о динамике роста рынка наземной доставки телесигнала за 2025 год. Из них следует, что с 2023 года сегмент вырос на 25%, с 960 млн до 1,2 млрд руб. По итогам 2024 года рост составил 17%, до 1,1 млрд руб., то есть к 2025 году рост составил более 7%. Однако в 2026 году там прогнозируют рост сегмента лишь на уровне 3–4% в денежном выражении.

Сейчас крупнейшим поставщиком услуг распространения сигнала для российских теле- и радиокомпаний является Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС). Она обеспечивает наземную трансляцию для каналов первого и второго мультиплексов (пакеты обязательных общедоступных телеканалов). По итогам 2024 года сеть включала более 5 тыс. передающих станций, обеспечивая вещание для 98,6% жителей РФ. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка организации за 2024 год составила 40,3 млрд руб. при чистой прибыли 268,7 млн руб. В РТРС не ответили “Ъ”.

Рост интереса к наземной доставке телесигнала в компании объясняют оптимизацией расходов тематических и нишевых каналов через сокращение своего присутствия на спутнике. Сейчас первый и второй мультиплексы работают по принципу must carry и транслируются «на земле» в SD-разрешении, в то время как современные технологии цифрового телевидения работают в HD. С учетом масштабов охватов федеральных каналов их распространение через спутник представляется экономически неоправданным, HD-мультиплекс очень скоро сформируется «на земле», считают в «Синтерра Медиа».

Глобально на рынке также происходит сокращение аудиторных показателей. Замедление темпов роста количества абонентов спутникового ТВ (2–5%) к 2035 году происходит и в Европе, и в Северной Америке, где заметно активное проникновение цифрового телевидения и переход на OTT-платформы (сервисы, доставляющие видео- и аудиоконтент напрямую через интернет), сообщал Telecom Daily. В «Триколоре» отмечают, что глобально платное спутниковое ТВ в среднем растет на 3–4% в деньгах год к году. «Доли рынка доставки периодически перераспределяются исходя из стоимости организации и эксплуатации: наземное цифровое ТВ и OTT часто воспринимаются как более дешевые или гибкие решения, чем классические спутниковые пакеты»,— говорят в компании. Однако все в конечном счете зависит от качества, стабильности вещания и наполнения сервиса для клиента, добавляют там.

Рост смотрения ТВ через свои сервисы наблюдают и другие аналоги «классического спутника». Так, в «Газпром-медиа Холдинге» рассказали “Ъ”, что в 2025 году просмотры прямых эфиров телеканалов на Rutube выросли на 57%, а на Premier — на 36%. В онлайн-кинотеатре Kion говорят, что в 2025 году рост аудитории ТВ-каналов составил 9% год к году. В «Кинопоиске» отмечают, что в январе 2025 года платные и бесплатные телеканалы в сервисе посмотрели 6,2 млн пользователей, что на 40% больше, чем в январе 2024 года. Совокупная аудитория 20 федеральных телеканалов за тот же период составила 5 млн пользователей, напомнили там. В Wink также видят «значительный рост» смотрения ТВ через смартфоны, но абсолютных значений там не приводят. В «VK Видео», «Иви», Okko отказались от комментариев.

«Уже в 2023 году, по нашей оценке, более 80% сигналов телеканалов доставлялось по наземным сетям»,— говорят на медиаплатформе MSK-IX. «Дальнейший рост — это достройка охвата и резервирование, а не удвоение объемов. При этом общее число линейных телеканалов на рынке не растет кратно, что тоже ограничивает потенциал роста выручки»,— объясняет директор компании Григорий Кузин. Далее динамика будет снижаться по мере насыщения сегмента и усиления ценовой конкуренции, считает он.

Варвара Полонская