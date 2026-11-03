Bloomberg: Disney планирует тысячи увольнений ради экономии затрат на 20%
Walt Disney Co. готовится к сокращению «тысяч рабочих мест», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, компания попросила часть менеджеров добиться 20-процентной ежегодной экономии затрат.
Как отмечает Bloomberg, некоторые подразделения Disney, включая тематические парки, телеканалы и киностудию, «пострадают непропорционально сильно». Собеседники агентства рассказали, что гендиректор компании Джош Д'Амаро намерен реинвестировать часть сэкономленных денег в кино- и телепрограммы, технологии, а также в круизный бизнес. Представитель Disney отказался от комментариев.
За последние годы компания Disney урезала расходы на миллиарды долларов и упразднила тысячи рабочих мест, причем сокращения затронули все подразделения, включая ABC, Pixar, ESPN, одноименную киностудию и подразделение по организации развлекательных мероприятий. На конец прошлого финансового года в компании работало 231 тыс. человек. В октябре The Wall Street Journal сообщала, что Disney планирует реструктуризацию своего телевизионного подразделения, а также сокращения в юридическом отделе и отделе по международным делам.