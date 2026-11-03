Bloomberg: Disney планирует тысячи увольнений ради экономии затрат на 20%

Как отмечает Bloomberg, некоторые подразделения Disney, включая тематические парки, телеканалы и киностудию, «пострадают непропорционально сильно». Собеседники агентства рассказали, что гендиректор компании Джош Д'Амаро намерен реинвестировать часть сэкономленных денег в кино- и телепрограммы, технологии, а также в круизный бизнес. Представитель Disney отказался от комментариев.