«Экспресс» исчерпал резервы

Пользователи спутникового ТВ в Сибири и на Дальнем Востоке продолжают испытывать проблемы с сигналом после потери аппарата «Экспресс-АТ1». По предварительной версии, у спутника отказала система электропитания. Участники рынка считают, что подобных ситуаций в будущем можно избежать, создав резервные спутники на орбите, когда оператор системы говорит, что производство резервных аппаратов не планируется, так как операторы не готовы платить за дополнительные аппараты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с обращениями организации «Честный промышленник» (межрегиональная общественная организация из Санкт-Петербурга) к 28 депутатам Госдумы от 18 марта о ситуации, которая сложилась в 13 регионах Сибири и Дальнего Востока после потери спутника «Экспресс-АТ1» в начале марта. В письмах говорится, что «вещание для миллионов граждан не возобновлено по причине отсутствия резервных источников в виде дополнительных спутников». «Большинство абонентов в силу географических и технологических условий не имеют доступа к другим источникам телевидения и, как следствие, возможности получения актуальной информации»,— пишут авторы обращения. Сейчас больше всего абонентов без ТВ остались в Алтайском крае, Омской области и Красноярском крае, говорит собеседник “Ъ” на космическом рынке. По его словам, их число составляет от 300 тыс. до 500 тыс. человек.

Ранее “Ъ” писал, что 4 марта вышел из строя российский телекоммуникационный спутник «Экспресс-АТ1», который работал в орбитальной позиции 56° восточной долготы (в. д.), использовался несколькими отечественными операторами ТВ, включая «Триколор», «НТВ-Плюс» и «Русский мир», и обеспечивал покрытие от Калининграда до Дальнего Востока (см. “Ъ” от 10 марта).

«Предварительная версия потери спутника — отказ системы электропитания. Финальные выводы сделает комиссия, которая сейчас работает»,— заявили “Ъ” во ФГУП «Космическая связь» (ГП КС, оператор спутниковой группировки «Экспресс»). Там также сказали, что вещание спутникового ТВ (СТВ) для 1,6 млн домохозяйств будет восстановлено «за счет перегона» спутника «Экспресс-АТ2». По данным “Ъ”, аппарат будет перенаправлен с позиции 140° в. д. на 56° в. д. в начале апреля. Однако, говорят в ГП КС, при перегоне пока «без спутникового ТВ на Дальнем Востоке осталось 80 тыс. абонентов, для которых вещание может осуществляться другими операторами СТВ — "Орион-Экспресс" и МТС ТВ». «Кроме этого, "Триколор" и "НТВ-Плюс" могут задействовать емкости на других аппаратах. Но это потребует перенастройки приемного оборудования»,— добавили в ГП КС.

«Всего от СТВ, включая телеканалы первого и второго мультиплексов, отключенными оказались около 4,5 млн телезрителей, в том числе абоненты "Триколора", около 60% отключений пришлось на Сибирский федеральный округ, что составляет почти 2,4 млн телезрителей. Сейчас абонентам требуется перенастроить оборудование на новый спутник»,— сказали “Ъ” в «Триколоре». «В целом авария затронула около 20% нашей абонентской базы. "НТВ Плюс" достаточно быстро — в течение нескольких рабочих дней — удалось восстановить вещание в Сибири»,— говорит представитель «НТВ-Плюс», добавляя, что восстановили вещание с космического аппарата «Ямал-402», принадлежащего «Газпром космические системы» и расположенного в орбитальной позиции 55° в. д. В «Орион-Экспрессе» не ответили на запрос “Ъ”.

В новейшей истории России подобных аварий не было, говорит собеседник “Ъ” на космическом рынке: «Оперативные действия по переходу на другой спутник не решают глобальной проблемы в сфере спутникового ТВ: она заключается в отсутствии резервирования на орбите, когда рядом с основным спутником всегда должен находиться запасной, чтобы в случае нештатной ситуации можно было оперативно переключить вещание. Однако текущие планы по обновлению группировки в 2029–2030 годах не предполагают наличия резервных бортов».

Сейчас крупнейшие операторы спутникового ТВ «фактически вещают с одного основного отечественного аппарата "Экспресс-АМУ1" (36° в. д.)», говорит он: «Срок его эксплуатации подходит к концу через два-три года, при этом сейчас никто не может гарантировать, что аналогичная авария не затронет и этот борт. На создание новых "Экспрессов" потребуется шесть-семь лет».

Ранее “Ъ” писал, что участники рынка опасаются, что со сроками замены спутников телевещания «Экспресс» могут возникнуть проблемы (см. “Ъ” от 3 октября 2025 года).

Для оператора спутникового ТВ, конечно, желательно, чтобы надежность сетей была выше, в том числе за счет резервирования, считает представитель «НТВ-Плюс». При этом в ГП КС говорят, что производство резервных аппаратов не планируется: «За резерв надо платить, а операторы к этому не готовы».

Алексей Жабин