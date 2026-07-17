Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова

Режиссер программы КВН Светлана Маслякова умерла в возрасте 78 лет. Об этом сообщил Международный союз КВН во «ВКонтакте». Госпожа Маслякова — вдова бывшего руководителя и ведущего КВН Александра Маслякова.

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«Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНщикам»,— указано в сообщении союза.

Светлана Маслякова родилась в 1947 году в Москве. Получила юридическое образование. Была в браке с Александром Масляковым с 1971 года. В марте 1990 года они основали «Телевизионное творческое объединение АМиК», которое владеет брендом КВН, авторскими правами на шутки участников телеверсии, организует гастроли команд и специальные выступления. Александр Масляков умер в сентябре 2024 года в возрасте 82 лет.