Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова
Режиссер программы КВН Светлана Маслякова умерла в возрасте 78 лет. Об этом сообщил Международный союз КВН во «ВКонтакте». Госпожа Маслякова — вдова бывшего руководителя и ведущего КВН Александра Маслякова.
«Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНщикам»,— указано в сообщении союза.
Светлана Маслякова родилась в 1947 году в Москве. Получила юридическое образование. Была в браке с Александром Масляковым с 1971 года. В марте 1990 года они основали «Телевизионное творческое объединение АМиК», которое владеет брендом КВН, авторскими правами на шутки участников телеверсии, организует гастроли команд и специальные выступления. Александр Масляков умер в сентябре 2024 года в возрасте 82 лет.
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Как складывалась карьера Александра Маслякова
Светлана Маслякова начала свой путь в КВН в 1966 году как ассистент режиссера, а затем сама заняла должность режиссера программы. После закрытия КВН в 1972 году она работала режиссером главной редакции пропаганды Центрального телевидения. Когда КВН был возрожден в 1986 году, Александр Масляков снова стал ведущим, а в 1993 году Светлана Маслякова ушла из Центрального телевидения и стала бессменным режиссером телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (АМиК).
В 2016 году она также стала главным редактором нового телеканала «КВН ТВ», созданного АМиК и «Газпром-медиа». В октябре 2024 года Светлана Маслякова была привлечена к административной ответственности и оштрафована за трансляцию юмористических зарисовок Семена Слепакова и Андрея Макаревича (включены Минюстом в реестр иностранных агентов) на телеканале «КВН ТВ» без указания их статуса. До февраля 2024 года Светлана Маслякова владела 24,5% акций ТТО АМиК, однако затем её сын Александр Масляков-младший стал единственным владельцем компании.