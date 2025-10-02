Осенние премьеры еще ждут своего зрителя

На последней неделе сентября три российских сериала вошли в пятерку самых интересных для россиян проектов, подсчитали в «Индекс Кинопоиск Pro»: «Лихие. Глава вторая», «Москва слезам не верит. Все только начинается» и «Олдскул» от Start. Однако лидирующие позиции проекты занимают на общем фоне снижения интереса к сериалам как таковым. Участники рынка отмечают, что успех проектов сейчас определяют не оригинальность, а эффективный пиар и маркетинг, а на фоне снижения количества релизов площадки целенаправленно вкладываются в продвижение только ключевых проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Лихие. Глава вторая»

Фото: Продюсерская компания «Среда», Продюсерская компания «Среда» Кадр из сериала «Лихие. Глава вторая»

Фото: Продюсерская компания «Среда», Продюсерская компания «Среда»

“Ъ” ознакомился с данными «Индекс Кинопоиск Pro» (измеряет интерес зрителей к сериалам) с 22 по 28 сентября. Из них следует, что сериалы за последнюю неделю сентября набрали 8185 баллов интереса против 9344 баллов интереса за аналогичный период прошлого года (23–29 сентября). Число баллов зависит от того, как часто зрители интересовались проектом в поисковиках, на интернет-страницах телеканалов, онлайн-кинотеатров, видеосервисов (включая YouTube), в энциклопедиях и на других ресурсах. Используются данные «Яндекса», в том числе «Поиска» и «Яндекс Браузера», а также Google. В месяц в индексе учитывается около 250 млн заходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Фото: Wink Кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Фото: Wink

Лидером по индексу интереса за период стал проект онлайн-кинотеатра Okko «Лихие. Глава вторая» (производства продюсерской компании «Среда»). Год назад его первый сезон также занимал лидирующие позиции. Новый сезон сериала, вышедший 11 сентября, получил 166 баллов интереса, доля в общем интересе составила 2%. На втором месте — оригинальный проект Wink «Москва слезам не верит. Все только начинается» (телеканал СТС, кинокомпания «Водород», «НМГ Студия» и др.), цифровой релиз сериала состоялся 4 сентября. Сериал за период собрал 143 балла интереса, доля проекта в общем интересе — 1,74%.

Третье место занимает японская картина «Алиса в Пограничье» (126 баллов, 1,54%), следующее — российский сериал «Олдскул» (Start, 118 баллов, 1,44%). Пятерку проектов по индексу интереса замыкает американский сериал «Уэнздей» (94 балла, 1,15%) от Netflix.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Олдскул»

Фото: Онлайн-кинотеатр START, Онлайн-кинотеатр START Кадр из сериала «Олдскул»

Фото: Онлайн-кинотеатр START, Онлайн-кинотеатр START

Директор департамента исследований «Газпром-Медиа Холдинга» Дарья Пугачева объясняет, что высокий интерес к сериалу «Олдскул» заключается в комплексе условий: «Отличный сценарий, актерский состав и работа творческой группы проекта». В пресс-службе Kion добавляют, что сейчас важную роль играет оригинальный контент кинотеатра: «Именно такие проекты привлекают новую аудиторию». За первый квартал 2025 года число смотрящих пользователей Kion выросло на 14% к прошлому году, а среднее время просмотра на пользователя — на 46%.

Однако «высокие цифры — это не всегда показатель качества, но показатель работы большого рынка», говорит директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. Он добавляет, что на фоне общего снижения количества проектов площадки стали активнее «продвигать то, на что сделали ставку». Стриминги в РФ за первые полгода выпустили 96 оригинальных проектов, что на 14% ниже показателей прошлого года (cм. “Ъ” от 18 сентября).

В пресс-службе «Кинопоиска» также связывают большой интерес к российским сериалам с маркетингом, а также фактором сезонности: «В летние месяцы интерес перераспределяется в пользу новых иностранных сериалов и классики — российских и иностранных проектов, у которых давно не выходили новые серии». Осенний сезон, как правило, самый оживленный как у телеканалов, так и у онлайн-кинотеатров, говорят в компании. Именно на осенние месяцы обычно запланированы релизы громких проектов. Внимание к премьерам «Олдскул», «Москва слезам не верит. Все только начинается» и второму сезону сериала «Лихие» только «подтверждает эту тенденцию».

Марианна Голдобенкова