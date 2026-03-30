4,5 млн абонентов в СФО и ДФО остались без ТВ-сигнала после аварии на спутнике

Пользователи спутникового телевидения в Сибири и на Дальнем Востоке продолжают испытывать проблемы с сигналом после выхода из строя спутника «Экспресс-АТ1» в начале марта. По предварительной версии, причиной стал отказ системы электропитания, узнал “Ъ”.

По данным операторов, без телевещания остались около 4,5 млн телезрителей, из них примерно 2,4 млн пришлось на Сибирский федеральный округ. По словам собеседника “Ъ”, наибольшее число абонентов, лишенных сигнала, сейчас в Алтайском и Красноярском крае, а также в Омской области — от 300 до 500 тыс. человек.

Как сообщили “Ъ” в ФГУП «Космическая связь» (ГП КС), вещание будет восстановлено за счет перенаправления спутника «Экспресс-АТ2» с позиции 140° в. д. на 56° в. д. в начале апреля.

