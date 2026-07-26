«Рекордные цифры на то и рекордные, что повторить их будет непросто»

Прямые трансляции и повторы матчей чемпионата мира по футболу, который проходил с 11 июня по 19 июля в США, на «Матч ТВ» посмотрело 50,8 млн человек. О рекордной доле канала, перепродаже прав «Кинопоиску» и следующих соревнованиях “Ъ” рассказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин

Фото: Пресс-служба Матч-Тв Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин

Фото: Пресс-служба Матч-Тв

— Сколько составила доля «Матч ТВ» во время трансляции ЧМ-26? — Средняя доля телеканала за июнь составила 5,7% среди мужчин 14–59 лет во всех городах России. В городах с населением 100+ тыс. еще больше — 7,4%. Это лучшие для нас показатели за всю историю канала. В июле цифры еще выше, но месяц пока не окончен, итоги подводить рано. Мы показали 69 игр в прямом эфире, их средняя доля (мужчины 14–59; Россия 0+) составила 16,7%. Шесть раз за ЧМ-2026 «Матч ТВ» становился по итогам дня самым популярным каналом на российском телевидении, и я думаю — это лучший показатель того, что на полтора месяца футбол захватил страну. — Могли бы вы привести топ трансляций? Сколько человек посмотрело ЧМ на канале, включая прямые трансляции и повторы? — Вместе с записями игр и повторами охват турнира составил 50,8 млн человек. Учитывая, что многие матчи ЧМ-2026 проходили в ночное время, роль повторов на следующее утро очень сильно возрастала. Их общий охват оказался даже выше, чем у трансляций в прямом эфире. Мы понимали это, поэтому старались наполнить сетку повторами самых интересных игр, чтобы люди могли посмотреть интересующие их матчи в комфортное для себя время. Самые популярные турниры ЧМ легко угадать. У финала между Испанией и Аргентиной итоговая доля в нашей аудитории составила невероятные 48,7%, в конце — доля превысила 65%. Более популярной спортивной трансляции за всю историю измерений (мужчины 14–59; Россия 0+) на российском телевидении еще не было. По охватам (все 4+; 0+) кроме финала выделяются полуфинал Аргентина—Англия с охватом 10,5 млн зрителей, Аргентина—Египет (8,8 млн) и Португалия—Испания (8,5 млн).

— Сколько составила средняя аудитория телеканала за это время? — В среднем каждую прямую трансляцию турнира, по данным Mediascope, смотрело около 3,9 млн человек (охват; все 4+, Россия 0+). Это очень хороший показатель. Стоит учитывать, что в эту статистику попало большое количество матчей группового этапа с не самыми интересными для российского зрителя вывесками, которые для европейской части России шли в ночное время. А для матчей, которые шли в более или менее нормальное время, средний охват превысил 5 млн человек. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ — Насколько выросла доля зрителей канала за год? — Сразу после ЧМ это считать некорректно, поскольку это главное событие четырехлетия, за которым следят даже не фанаты футбола. Впрочем, по сравнению с ЧЕ-2024 средняя доля матчей выросла на 15%, а доля финала — на 124%, более чем в два раза. Надеемся, что часть зрителей, которая открыла для себя мир большого футбола этим летом, останется с нами надолго.

— Сколько составила стоимость прав на покупку ЧМ? Входило ли шоу, в котором участвовала Мадонна, BTS, Джастин Бибер, в пакет? — Стоимость прав на турниры мы не раскрываем. В пакет входили все трансляции ЧМ-2026 в полном объеме, включая и церемонии открытия во всех трех странах и шоу в перерыве. Наша трансляция, посвященная финалу ЧМ, длилась больше пяти часов — от разогрева и предматчевого шоу до церемонии награждения. Кроме того, есть как обязательные, так и дополнительные материалы — профайлы, документальные циклы, графика и т. д. — В связи с чем вы решили продать права на трансляцию ЧМ «Кинопоиску»? Как вы оцениваете итог? — «Кинопоиск» вышел на нас с предложением о совместном показе ЧМ-2026. Наше сотрудничество носит стратегический характер, однако обсуждение всех нюансов заняло время. Все равно в прямом эфире «Матч ТВ» мы показали больше матчей турнира, чем когда-либо. — Фиксируете ли вы отток аудитории после окончания ЧМ? — Прошло только пять дней, люди до сих пор смотрят повтор этого невероятного финала между Испанией и Аргентиной, а уже на этих выходных стартует Российская премьер-лига. Конечно, часть аудитории, которая приходила только на волне всеобщего интереса к ЧМ, вернется к своей повседневной жизни. Рекордные цифры на то и рекордные, что повторить их будет непросто. Чем запомнится чемпионат мира по футболу-2026 Однако у нас будет что показать зрителю. Достаточно большая прослойка футбольных фанатов, болеющих за российские клубы, смотрели ЧМ-2026, но именно старт РПЛ для них самое ожидаемое событие лета. Далее мы покажем ряд международных турниров с участием российских спортсменов. И это тоже особая история, которую ожидают многие любители спорта.

Интервью подготовила Татьяна Исакова