Режиссера КВН Светлану Маслякову похоронили в Москве
Бывшего режиссера программы КВН Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщили ТАСС в ее окружении. Госпожа Маслякова умерла 17 июля в возрасте 78 лет после длительной болезни.
Светлана Маслякова
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Церемония прощания прошла в закрытом формате. В ней участвовали только близкие Светланы Масляковой, уточнил собеседник агентства.
Светлана Маслякова — вдова бывшего руководителя и ведущего КВН Александра Маслякова. В 1990 году они вместе основали «Телевизионное творческое объединение АМиК», которое владеет брендом КВН, авторскими правами на шутки участников телеверсии, организует гастроли команд и специальные выступления. В 2024 году единственным владельцем организации стал Александр Масляков-младший.
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Как складывалась карьера Александра Маслякова
В марте 1990 года Светлана Маслякова совместно со своим мужем, Александром Масляковым, основала «Телевизионное творческое объединение АМиК». Она пришла в КВН в 1966 году как ассистент режиссера, а затем сама стала режиссером программы. После закрытия КВН в 1972 году она работала режиссером главной редакции пропаганды Центрального телевидения до 1993 года. С 2016 года Светлана Маслякова также была главным редактором телеканала «КВН ТВ», созданного АМиК и «Газпром-медиа».
Ранее Таганский районный суд Москвы привлекал Светлану Маслякову к административной ответственности за трансляцию юмористических зарисовок Семена Слепакова и Андрея Макаревича (включены Минюстом в реестр иностранных агентов) без указания их статуса на телеканале «КВН ТВ». За это ей был назначен штраф в размере 4 тыс. рублей.