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Режиссера КВН Светлану Маслякову похоронили в Москве

Бывшего режиссера программы КВН Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщили ТАСС в ее окружении. Госпожа Маслякова умерла 17 июля в возрасте 78 лет после длительной болезни.

Светлана Маслякова

Светлана Маслякова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Светлана Маслякова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Церемония прощания прошла в закрытом формате. В ней участвовали только близкие Светланы Масляковой, уточнил собеседник агентства.

Светлана Маслякова — вдова бывшего руководителя и ведущего КВН Александра Маслякова. В 1990 году они вместе основали «Телевизионное творческое объединение АМиК», которое владеет брендом КВН, авторскими правами на шутки участников телеверсии, организует гастроли команд и специальные выступления. В 2024 году единственным владельцем организации стал Александр Масляков-младший.

Фотогалерея

Как складывалась карьера Александра Маслякова

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Александр Масляков родился в Свердловске (сейчас — Екатеринбург) в 1941 году. Его отец был военным летчиком, а мать (на фото) — домохозяйкой. Четыре поколения мужчин в семье Масляковых носили имя Василий, но мальчика назвали Александром по настоянию матери

Александр Масляков родился в Свердловске (сейчас — Екатеринбург) в 1941 году. Его отец был военным летчиком, а мать (на фото) — домохозяйкой. Четыре поколения мужчин в семье Масляковых носили имя Василий, но мальчика назвали Александром по настоянию матери

Фото: из личного архива Александра Маслякова

«Ее величество судьба пригнала меня на телевидение»&lt;br>После окончания школы Александр Масляков поступил в Московский институт инженеров транспорта. Сам он в КВН не играл, но когда капитан команды вуза предложил ему пройти кастинг на ведущего телевизионной версии игры, он согласился

«Ее величество судьба пригнала меня на телевидение»
После окончания школы Александр Масляков поступил в Московский институт инженеров транспорта. Сам он в КВН не играл, но когда капитан команды вуза предложил ему пройти кастинг на ведущего телевизионной версии игры, он согласился

Фото: из личного архива Александра Маслякова

По принятому на советском телевидении обычаю, вести передачу всегда должна была пара — так в КВН появился дуэт Александр Масляков—Светлана Жильцова (на фото). Они оставались постоянными ведущими игры до первого закрытия КВН в 1971 году

По принятому на советском телевидении обычаю, вести передачу всегда должна была пара — так в КВН появился дуэт Александр Масляков—Светлана Жильцова (на фото). Они оставались постоянными ведущими игры до первого закрытия КВН в 1971 году

Фото: Борис Кавашкин / РИА Новости

После окончания МИИТа Александр Масляков два года учился на высших курсах работников телевидения, поэтому, когда КВН закрыли, он не остался без работы. Масляков участвовал в проектах «Алло, мы ищем таланты», «А ну-ка, девушки», «Веселые ребята». Кроме того, он был корреспондентом центрального телевидения на международных фестивалях молодежи

После окончания МИИТа Александр Масляков два года учился на высших курсах работников телевидения, поэтому, когда КВН закрыли, он не остался без работы. Масляков участвовал в проектах «Алло, мы ищем таланты», «А ну-ка, девушки», «Веселые ребята». Кроме того, он был корреспондентом центрального телевидения на международных фестивалях молодежи

Фото: ТАСС / Виталий Созинов

На фото: обладательница титула «Мисс Супермодель» Всесоюзного конкурса красоты Эха Урбсаллу отвечает на вопросы ведущего Александра Маслякова, 1989 год

На фото: обладательница титула «Мисс Супермодель» Всесоюзного конкурса красоты Эха Урбсаллу отвечает на вопросы ведущего Александра Маслякова, 1989 год

Фото: РИА Новости / Игорь Бойко

На телевидении Александр Масляков познакомился со своей будущей женой Светланой (на фото). Она работала ассистентом режиссера КВН c 1966 года

На телевидении Александр Масляков познакомился со своей будущей женой Светланой (на фото). Она работала ассистентом режиссера КВН c 1966 года

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«На самом деле меняется только жизнь за окнами. Жизнь, в которой кавээнщики существуют, учатся, работают. Я всегда говорил: как живем, так и шутим. Телезрители и игроки в КВН существуют в одном времени»

«На самом деле меняется только жизнь за окнами. Жизнь, в которой кавээнщики существуют, учатся, работают. Я всегда говорил: как живем, так и шутим. Телезрители и игроки в КВН существуют в одном времени»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1976 году Александр Масляков был ведущим телеигры «Что? Где? Когда?». Он провел второй выпуск передачи, однако потом создатели отказались от присутствия ведущего в кадре&lt;br>На фото слева направо: телеведущие Валдис Пельш, Леонид Якубович, Юрий Николаев и Александр Масляков

В 1976 году Александр Масляков был ведущим телеигры «Что? Где? Когда?». Он провел второй выпуск передачи, однако потом создатели отказались от присутствия ведущего в кадре
На фото слева направо: телеведущие Валдис Пельш, Леонид Якубович, Юрий Николаев и Александр Масляков

Фото: Седов А. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1986 году в «Останкино» приняли решение возродить телеверсию КВН. Вести передачу вновь пригасили Александра Маслякова. Через четыре года совместно со своей женой Светланой он основал «Творческое телевизионное объединение &quot;АМиК&quot;», которое занимается производством программы. Кроме того, «АМиК» владеет брендом КВН, авторскими правами на шутки участников телеверсии, организует гастроли команд и специальные выступления. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «АМиК» в 2023 году составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 287,3 млн руб.

В 1986 году в «Останкино» приняли решение возродить телеверсию КВН. Вести передачу вновь пригасили Александра Маслякова. Через четыре года совместно со своей женой Светланой он основал «Творческое телевизионное объединение "АМиК"», которое занимается производством программы. Кроме того, «АМиК» владеет брендом КВН, авторскими правами на шутки участников телеверсии, организует гастроли команд и специальные выступления. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «АМиК» в 2023 году составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 287,3 млн руб.

Фото: ТАСС / Антон Тушин

Сын Александра Маслякова — Александр Масляков-младший — в феврале 2024 года стал единственным владельцем «АМиК». Ранее 51% «АМиК» принадлежало Александру Маслякову-старшему, а остальные 49% — его супруге Светлане Масляковой&lt;br> На фото: Александр Масляков-младший с женой Ангелиной

Сын Александра Маслякова — Александр Масляков-младший — в феврале 2024 года стал единственным владельцем «АМиК». Ранее 51% «АМиК» принадлежало Александру Маслякову-старшему, а остальные 49% — его супруге Светлане Масляковой
На фото: Александр Масляков-младший с женой Ангелиной

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Журналист Леонид Парфенов в одном из своих проектов так отзывался об Александре Маслякове: «Этот человек должен быть в Книге рекордов Гиннесса. Уже почти 50 лет он на телевизионном экране. &quot;Клуб веселых и находчивых&quot; — уникальное явление в мировом телевидении, как и Александр Масляков. Шутить полвека — дело серьезное, не каждому по силам. Маслякову — по силам»&lt;br>На фото слева направо: гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, Александр Масляков и Леонид Парфенов

Журналист Леонид Парфенов в одном из своих проектов так отзывался об Александре Маслякове: «Этот человек должен быть в Книге рекордов Гиннесса. Уже почти 50 лет он на телевизионном экране. "Клуб веселых и находчивых" — уникальное явление в мировом телевидении, как и Александр Масляков. Шутить полвека — дело серьезное, не каждому по силам. Маслякову — по силам»
На фото слева направо: гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, Александр Масляков и Леонид Парфенов

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Не кричать &quot;долой&quot;, а пошутить на эту тему»&lt;br>В 2012 году Масляков вошел в так называемый народный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина (на фото в центре). В 2018 и 2024 годах телеведущий был его доверенным лицом на президентских выборах

«Не кричать "долой", а пошутить на эту тему»
В 2012 году Масляков вошел в так называемый народный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина (на фото в центре). В 2018 и 2024 годах телеведущий был его доверенным лицом на президентских выборах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

В апреле 2024 года СМИ сообщили об уходе Александра Маслякова с должности ведущего КВН из-за неоперабельной опухоли в легких, которую у него нашли в 2022 году после перенесенного COVID-19

В апреле 2024 года СМИ сообщили об уходе Александра Маслякова с должности ведущего КВН из-за неоперабельной опухоли в легких, которую у него нашли в 2022 году после перенесенного COVID-19

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Александр Масляков умер 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни

Александр Масляков умер 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Александр Масляков родился в Свердловске (сейчас — Екатеринбург) в 1941 году. Его отец был военным летчиком, а мать (на фото) — домохозяйкой. Четыре поколения мужчин в семье Масляковых носили имя Василий, но мальчика назвали Александром по настоянию матери

Фото: из личного архива Александра Маслякова

«Ее величество судьба пригнала меня на телевидение»
После окончания школы Александр Масляков поступил в Московский институт инженеров транспорта. Сам он в КВН не играл, но когда капитан команды вуза предложил ему пройти кастинг на ведущего телевизионной версии игры, он согласился

Фото: из личного архива Александра Маслякова

По принятому на советском телевидении обычаю, вести передачу всегда должна была пара — так в КВН появился дуэт Александр Масляков—Светлана Жильцова (на фото). Они оставались постоянными ведущими игры до первого закрытия КВН в 1971 году

Фото: Борис Кавашкин / РИА Новости

После окончания МИИТа Александр Масляков два года учился на высших курсах работников телевидения, поэтому, когда КВН закрыли, он не остался без работы. Масляков участвовал в проектах «Алло, мы ищем таланты», «А ну-ка, девушки», «Веселые ребята». Кроме того, он был корреспондентом центрального телевидения на международных фестивалях молодежи

Фото: ТАСС / Виталий Созинов

На фото: обладательница титула «Мисс Супермодель» Всесоюзного конкурса красоты Эха Урбсаллу отвечает на вопросы ведущего Александра Маслякова, 1989 год

Фото: РИА Новости / Игорь Бойко

На телевидении Александр Масляков познакомился со своей будущей женой Светланой (на фото). Она работала ассистентом режиссера КВН c 1966 года

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«На самом деле меняется только жизнь за окнами. Жизнь, в которой кавээнщики существуют, учатся, работают. Я всегда говорил: как живем, так и шутим. Телезрители и игроки в КВН существуют в одном времени»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1976 году Александр Масляков был ведущим телеигры «Что? Где? Когда?». Он провел второй выпуск передачи, однако потом создатели отказались от присутствия ведущего в кадре
На фото слева направо: телеведущие Валдис Пельш, Леонид Якубович, Юрий Николаев и Александр Масляков

Фото: Седов А. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1986 году в «Останкино» приняли решение возродить телеверсию КВН. Вести передачу вновь пригасили Александра Маслякова. Через четыре года совместно со своей женой Светланой он основал «Творческое телевизионное объединение "АМиК"», которое занимается производством программы. Кроме того, «АМиК» владеет брендом КВН, авторскими правами на шутки участников телеверсии, организует гастроли команд и специальные выступления. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «АМиК» в 2023 году составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 287,3 млн руб.

Фото: ТАСС / Антон Тушин

Сын Александра Маслякова — Александр Масляков-младший — в феврале 2024 года стал единственным владельцем «АМиК». Ранее 51% «АМиК» принадлежало Александру Маслякову-старшему, а остальные 49% — его супруге Светлане Масляковой
На фото: Александр Масляков-младший с женой Ангелиной

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Журналист Леонид Парфенов в одном из своих проектов так отзывался об Александре Маслякове: «Этот человек должен быть в Книге рекордов Гиннесса. Уже почти 50 лет он на телевизионном экране. "Клуб веселых и находчивых" — уникальное явление в мировом телевидении, как и Александр Масляков. Шутить полвека — дело серьезное, не каждому по силам. Маслякову — по силам»
На фото слева направо: гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, Александр Масляков и Леонид Парфенов

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Не кричать "долой", а пошутить на эту тему»
В 2012 году Масляков вошел в так называемый народный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина (на фото в центре). В 2018 и 2024 годах телеведущий был его доверенным лицом на президентских выборах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

В апреле 2024 года СМИ сообщили об уходе Александра Маслякова с должности ведущего КВН из-за неоперабельной опухоли в легких, которую у него нашли в 2022 году после перенесенного COVID-19

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Александр Масляков умер 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Составлено ИИ-Ассистентъ

В марте 1990 года Светлана Маслякова совместно со своим мужем, Александром Масляковым, основала «Телевизионное творческое объединение АМиК». Она пришла в КВН в 1966 году как ассистент режиссера, а затем сама стала режиссером программы. После закрытия КВН в 1972 году она работала режиссером главной редакции пропаганды Центрального телевидения до 1993 года. С 2016 года Светлана Маслякова также была главным редактором телеканала «КВН ТВ», созданного АМиК и «Газпром-медиа».

Ранее Таганский районный суд Москвы привлекал Светлану Маслякову к административной ответственности за трансляцию юмористических зарисовок Семена Слепакова и Андрея Макаревича (включены Минюстом в реестр иностранных агентов) без указания их статуса на телеканале «КВН ТВ». За это ей был назначен штраф в размере 4 тыс. рублей.

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