Режиссера КВН Светлану Маслякову похоронили в Москве

Бывшего режиссера программы КВН Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщили ТАСС в ее окружении. Госпожа Маслякова умерла 17 июля в возрасте 78 лет после длительной болезни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Маслякова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Светлана Маслякова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Церемония прощания прошла в закрытом формате. В ней участвовали только близкие Светланы Масляковой, уточнил собеседник агентства.

Светлана Маслякова — вдова бывшего руководителя и ведущего КВН Александра Маслякова. В 1990 году они вместе основали «Телевизионное творческое объединение АМиК», которое владеет брендом КВН, авторскими правами на шутки участников телеверсии, организует гастроли команд и специальные выступления. В 2024 году единственным владельцем организации стал Александр Масляков-младший.