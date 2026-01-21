Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Игры ушли в цифру

Okko покажет все соревнования Олимпиады

Олимпийские игры, которые в феврале примут Милан и Кортина-д’Ампеццо, в России покажет Okko. Это первый случай, когда право транслировать главное спортивное соревнование досталось не крупному федеральному каналу, а цифровой платформе. Okko в борьбе за олимпийские медиаправа не смутил тот факт, что как количественно, так и качественно отечественная делегация на зимней Олимпиаде вряд ли будет сильно отличаться от той, что выступила на также пришедшейся на санкционный период Олимпиаде летней в Париже в 2024 году, проигнорированной российскими вещателями.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о том, что «полностью и эксклюзивно, собрав на одной платформе все соревнования, церемонии и дополнительный контент» и бесплатно для новых пользователей покажет зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Они открываются 6 февраля. Онлайн-кинотеатр пообещал, что его пользователи смогут посмотреть «каждое соревнование, каждый финал и каждую медальную сессию» «с качественным комментарием и изображением на любом устройстве, поддерживающем Okko,— от телевизора до смартфона». В сервисе будут доступны «альтернативные аудиодорожки, хайлайты, новости, аналитические обзоры, эксклюзивные программы, интервью и репортажи». Руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа назвал приобретение прав на показ Олимпиады через посредника у одного из международных правообладателей (сумма сделки не раскрывается, эксперты полагают, что она превышает €10 млн) «огромным шагом для всего рынка спортивных трансляций», добавив, что «никто и никогда еще не показывал Олимпийские игры в таком объеме и качестве».

Речь идет о довольно любопытном событии. Дело в том, что впервые в России транслировать Олимпийские игры будет цифровая платформа.

До этого их показывали исключительно крупные федеральные каналы — «Первый канал», «Россия 1» и созданный в 2015 году для освещения спортивных состязаний «Матч ТВ», делившие мероприятия в рамках Олимпиады между собой. Исключением была Олимпиада предыдущая — летняя в Париже в 2024 году. Ее российские вещатели просто проигнорировали. Эта Олимпиада оказалась первой, которая пришлась на период действия в отношении отечественной спортивной отрасли жестких международных санкций, введенных после начала специальной военной операции на Украине. Из-за них, а также из-за доминировавшей в тот момент в российском спортивном сообществе точки зрения, согласно которой появление на топовых соревнованиях в нейтральном статусе, без флага и гимна скорее позорно, чем почетно, численность делегации страны в Париже была мизерной по меркам России. Во Францию отправились 15 спортсменов, завоевавших одну медаль — серебро теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде. Выступления Андреевой и Шнайдер, а также других россиян можно было увидеть лишь благодаря пиратским трансляциям.

Фотогалерея

Как 15 российских спортсменов выступили в Париже

Предыдущая фотография
&lt;b>Глеб Сырица&lt;/b> (24 года) — шоссейный и трековый &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/gleb-syritsa_1979050&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>велогонщик&lt;/a> из Санкт-Петербурга. В мировом туре выступает за команду Astana Qazaqstan. Выиграл гонку Circuito del Porto в 2021 году, занял первые места в трех этапах на «Тур Лангкави» в 2022 и 2023-м, вторые места на первых этапах президентского тура Турции-2023 и арктической гонки в Норвегии в 2022 году. Чемпион Европы и мира по велотреку среди юниоров &lt;br>&lt;br>В групповой гонке на Олимпиаде &lt;a href=&quot;/doc/gallery/6876931#id2608090&quot;>сошел с дистанции&lt;/a>, в гонке с раздельным стартом &lt;a href=&quot;/doc/6862776&quot;>пришел к финишу&lt;/a> 31-м. Получил единственную мужскую квоту в конце июня после отказа от участия в Играх в Париже Александра Власова, девятого номера мирового рейтинга&lt;/br>

Глеб Сырица (24 года) — шоссейный и трековый велогонщик из Санкт-Петербурга. В мировом туре выступает за команду Astana Qazaqstan. Выиграл гонку Circuito del Porto в 2021 году, занял первые места в трех этапах на «Тур Лангкави» в 2022 и 2023-м, вторые места на первых этапах президентского тура Турции-2023 и арктической гонки в Норвегии в 2022 году. Чемпион Европы и мира по велотреку среди юниоров

В групповой гонке на Олимпиаде сошел с дистанции, в гонке с раздельным стартом пришел к финишу 31-м. Получил единственную мужскую квоту в конце июня после отказа от участия в Играх в Париже Александра Власова, девятого номера мирового рейтинга

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Тамара Дронова&lt;/b> (30 лет) — трековая и шоссейная &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/tamara-dronova_1973314&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>велогонщица&lt;/a>, родилась в Подмосковье. Выступает за Roland (Швейцария). Призер чемпионатов Европы 2014 и 2015 годов и Европейских игр-2019 на треке. Завоевала золото чемпионата России в индивидуальной и групповой гонках на шоссе в 2022 и 2023-м &lt;br>&lt;br>На Играх в Париже в групповой гонке &lt;a href=&quot;/doc/6877181&quot;>пришла к финишу&lt;/a> 47-й, в гонке &lt;a href=&quot;/doc/6862776&quot;>с раздельным стартом&lt;/a> — 21-й. Получила одну из двух женских квот. В групповой гонке на Олимпиаде в Токио была 39-й&lt;/br>

Тамара Дронова (30 лет) — трековая и шоссейная велогонщица, родилась в Подмосковье. Выступает за Roland (Швейцария). Призер чемпионатов Европы 2014 и 2015 годов и Европейских игр-2019 на треке. Завоевала золото чемпионата России в индивидуальной и групповой гонках на шоссе в 2022 и 2023-м

На Играх в Париже в групповой гонке пришла к финишу 47-й, в гонке с раздельным стартом — 21-й. Получила одну из двух женских квот. В групповой гонке на Олимпиаде в Токио была 39-й

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Алена Иванченко&lt;/b> (20 лет) — российская шоссейная и трековая &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/alena-ivanchenko_1979019&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>велогонщица&lt;/a>, уроженка Великого Новгорода. Представляет UAE Team ADQ (ОАЭ). На шоссейных соревнованиях занимала первые места в юниорском гран-при Алании (2021), юниорской гонке «Манавгат Сайд» (2021), туре Бретани (2022)&lt;br>&lt;br>На Играх в Париже в групповой гонке &lt;a href=&quot;/doc/6877181&quot;>пришла к финишу&lt;/a> 72-й. Получила одну из двух женских квот на участие&lt;/br>

Алена Иванченко (20 лет) — российская шоссейная и трековая велогонщица, уроженка Великого Новгорода. Представляет UAE Team ADQ (ОАЭ). На шоссейных соревнованиях занимала первые места в юниорском гран-при Алании (2021), юниорской гонке «Манавгат Сайд» (2021), туре Бретани (2022)

На Играх в Париже в групповой гонке пришла к финишу 72-й. Получила одну из двух женских квот на участие

Фото: Florian Frison / DPPI / AFP

&lt;b>Анжела Бладцева&lt;/b> (18 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/anzhela-bladtceva_1980201&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>гимнастка&lt;/a> из Петербурга. В июле стала победительницей общего зачета Кубка мира в Швейцарии. Трехкратная чемпионка юношеских чемпионатов мира (2017, 2018, 2019). Глава Федерации батутного спорта России Николай Макаров считал, что Бладцева может взять медаль на Играх во Франции &lt;br>&lt;br>Заняла &lt;a href=&quot;/doc/6867065&quot;>пятое место&lt;/a> в олимпийских соревнованиях. Получила единственную квоту в прыжках на батуте. Украина подавала в МОК обращение с призывом исключить россиянку из списка участников, так как на турнире в Краснодаре в прошлом году она выступала на фоне символа «Z» и надписи «Своих не бросаем»&lt;/br>

Анжела Бладцева (18 лет) — гимнастка из Петербурга. В июле стала победительницей общего зачета Кубка мира в Швейцарии. Трехкратная чемпионка юношеских чемпионатов мира (2017, 2018, 2019). Глава Федерации батутного спорта России Николай Макаров считал, что Бладцева может взять медаль на Играх во Франции

Заняла пятое место в олимпийских соревнованиях. Получила единственную квоту в прыжках на батуте. Украина подавала в МОК обращение с призывом исключить россиянку из списка участников, так как на турнире в Краснодаре в прошлом году она выступала на фоне символа «Z» и надписи «Своих не бросаем»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Екатерина Александрова&lt;/b> (29 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/ekaterina-alexandrova_1979721&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисистка&lt;/a>, уроженка Челябинска. Занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA. Тренируется в Чехии. Победительница пяти турниров WTA (четыре из них в одиночном разряде), обладательница Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации, 2021). Наивысшая позиция в одиночном рейтинге — 15-я ракетка мира (апрель 2024 года) &lt;br>&lt;br>На Играх в Париже проиграла в первом круге &lt;a href=&quot;/doc/6862994&quot;>в одиночном разряде&lt;/a> и &lt;a href=&quot;/doc/6863563&quot;>в паре с Еленой Весниной&lt;/a>. Вошла в изначальную заявку Федерации тенниса России, получила одну из четырех женских квот. На Играх в Токио вылетела во втором круге&lt;/br>

Екатерина Александрова (29 лет) — теннисистка, уроженка Челябинска. Занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA. Тренируется в Чехии. Победительница пяти турниров WTA (четыре из них в одиночном разряде), обладательница Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации, 2021). Наивысшая позиция в одиночном рейтинге — 15-я ракетка мира (апрель 2024 года)

На Играх в Париже проиграла в первом круге в одиночном разряде и в паре с Еленой Весниной. Вошла в изначальную заявку Федерации тенниса России, получила одну из четырех женских квот. На Играх в Токио вылетела во втором круге

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

&lt;b>Мирра Андреева&lt;/b> (17 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/mirra-andreeva_1979734&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисистка&lt;/a>, уроженка Красноярска. 31-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется во Франции. Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros 2024), четвертьфиналистка Roland Garros 2024 в парном разряде. Финалистка юниорского Australian Open 2023 года, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге&lt;br>&lt;br>На Играх в Париже &lt;a href=&quot;/doc/6877054&quot;>выиграла&lt;/a> серебряную медаль в парном разряде с Дианой Шнайдер. &lt;a href=&quot;/doc/6863093&quot;>В одиночном разряде&lt;/a> и смешанном &lt;a href=&quot;/doc/6863850&quot;>с Даниилом Медведевым&lt;/a> вылетела в первом круге. Получила квоту на участие благодаря успеху на Открытом чемпионате Франции&lt;/br>

Мирра Андреева (17 лет) — теннисистка, уроженка Красноярска. 31-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется во Франции. Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros 2024), четвертьфиналистка Roland Garros 2024 в парном разряде. Финалистка юниорского Australian Open 2023 года, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге

На Играх в Париже выиграла серебряную медаль в парном разряде с Дианой Шнайдер. В одиночном разряде и смешанном с Даниилом Медведевым вылетела в первом круге. Получила квоту на участие благодаря успеху на Открытом чемпионате Франции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Диана Шнайдер&lt;/b> (22 года) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/diana-shnaider_1979732&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисистка&lt;/a> из Жигулевска Самарской области. 28-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется в США. Четвертьфиналистка Roland Garros 2024, победительница двух турниров WTA (2024). Победительница трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Wimbledon 2021, Australian Open 2022, US Open 2022), финалистка юниорского Roland Garros 2020 в парном разряде. Бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге ITF(2022)&lt;br>&lt;br>На Играх в Париже &lt;a href=&quot;/doc/6877054&quot;>получила&lt;/a> серебряную медаль в паре с Миррой Андреевой, в одиночном разряде &lt;a href=&quot;/doc/6863532&quot;>дошла&lt;/a> до 1/16 финала. Получила возможность участвовать после отказов Дарьи Касаткиной, Людмилы Самсоновой, Анастасии Потаповой и Анны Калинской&lt;/br>

Диана Шнайдер (22 года) — теннисистка из Жигулевска Самарской области. 28-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется в США. Четвертьфиналистка Roland Garros 2024, победительница двух турниров WTA (2024). Победительница трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Wimbledon 2021, Australian Open 2022, US Open 2022), финалистка юниорского Roland Garros 2020 в парном разряде. Бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге ITF(2022)

На Играх в Париже получила серебряную медаль в паре с Миррой Андреевой, в одиночном разряде дошла до 1/16 финала. Получила возможность участвовать после отказов Дарьи Касаткиной, Людмилы Самсоновой, Анастасии Потаповой и Анны Калинской

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Елена Веснина, справа&lt;/b> (37 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/elena-vesnina_1979712&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисистка&lt;/a>, уроженка Львова. 290-я строчка в рейтинге WTA. Олимпийская чемпионка в паре с Екатериной Макаровой (Рио-2016), серебряный призер Токио-2020, победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде (Roland Garros 2013, US Open 2014, Wimbeldon 2017) и одного турнира в миксте (Australian Open 2016), победительница Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде, победительница 22 турниров WTA. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной. Не участвовала в соревнованиях с 2021-го, вернулась в теннис в мае этого года &lt;br>&lt;br>На Олимпиаде в Париже в парном разряде с Екатериной Александровой &lt;a href=&quot;/doc/6863563&quot;>не прошла&lt;/a> первый круг. Не попадала в заявку из-за низкого рейтинга, но получила приглашение от МОК на свои пятые Игры как олимпийская чемпионка. Изначально поехать по этой квоте должна была Вероника Кудерметова (31-е место в рейтинге WTA), которую не пустили за связи с ЦСКА&lt;/br>

Елена Веснина, справа (37 лет) — теннисистка, уроженка Львова. 290-я строчка в рейтинге WTA. Олимпийская чемпионка в паре с Екатериной Макаровой (Рио-2016), серебряный призер Токио-2020, победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде (Roland Garros 2013, US Open 2014, Wimbeldon 2017) и одного турнира в миксте (Australian Open 2016), победительница Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде, победительница 22 турниров WTA. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной. Не участвовала в соревнованиях с 2021-го, вернулась в теннис в мае этого года

На Олимпиаде в Париже в парном разряде с Екатериной Александровой не прошла первый круг. Не попадала в заявку из-за низкого рейтинга, но получила приглашение от МОК на свои пятые Игры как олимпийская чемпионка. Изначально поехать по этой квоте должна была Вероника Кудерметова (31-е место в рейтинге WTA), которую не пустили за связи с ЦСКА

Фото: Reuters / Edgar Su

&lt;b>Даниил Медведев&lt;/b> (28 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/daniil-medvedev_1979738&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисист&lt;/a> из Москвы. 5-я строчка рейтинга ATP, бывшая первая ракетка мира. С 2021 года живет и тренируется в Монако. Победитель US Open 2021, финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (US Open 2019 и 2023, Australian Open 2021, 2022 и 2024), победитель итогового турнира ATP 2020 года, победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2021) и Кубка ATP 2021 года в составе сборной &lt;br>&lt;br>На Играх в Париже в одиночном разряде &lt;a href=&quot;/doc/6864943&quot;>дошел&lt;/a> до 1/8 финала, в парном разряде &lt;a href=&quot;/doc/6863093&quot;>с Романом Сафиуллиным&lt;/a> и смешанном &lt;a href=&quot;/doc/6863850&quot;>с Миррой Андреевой&lt;/a> вылетел в первом круге. Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил одну из четырех мужских квот. На Играх в Токио проиграл в 1/4 финала, в паре с Асланом Карацевым вылетел в первом раунде&lt;/br>

Даниил Медведев (28 лет) — теннисист из Москвы. 5-я строчка рейтинга ATP, бывшая первая ракетка мира. С 2021 года живет и тренируется в Монако. Победитель US Open 2021, финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (US Open 2019 и 2023, Australian Open 2021, 2022 и 2024), победитель итогового турнира ATP 2020 года, победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2021) и Кубка ATP 2021 года в составе сборной

На Играх в Париже в одиночном разряде дошел до 1/8 финала, в парном разряде с Романом Сафиуллиным и смешанном с Миррой Андреевой вылетел в первом круге. Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил одну из четырех мужских квот. На Играх в Токио проиграл в 1/4 финала, в паре с Асланом Карацевым вылетел в первом раунде

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

&lt;b>Роман Сафиуллин&lt;/b> (26 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/roman-safiullin_1979718&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисист&lt;/a> из Подольска. 67-я строчка в рейтинге ATP. Победитель юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2015)&lt;br>&lt;br>На Играх в Париже в одиночном разряде &lt;a href=&quot;/doc/6865244&quot;>дошел&lt;/a> до 1/8 финала, в парном разряде с Даниилом Медведевым &lt;a href=&quot;/doc/6863093&quot;>вылетел&lt;/a> в первом круге. Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил от МОК одну из четырех мужских квот&lt;/br>

Роман Сафиуллин (26 лет) — теннисист из Подольска. 67-я строчка в рейтинге ATP. Победитель юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2015)

На Играх в Париже в одиночном разряде дошел до 1/8 финала, в парном разряде с Даниилом Медведевым вылетел в первом круге. Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил от МОК одну из четырех мужских квот

Фото: Reuters / Edgar Su

&lt;b>Павел Котов&lt;/b> (25 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/pavel-kotov_1979715&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисист&lt;/a> из Москвы. 60-я строчка в рейтинге ATP. Дважды выиграл одиночный ATP Сhallenger (2021, 2022). Дошел до третьего круга Roland Garros 2024 &lt;br>&lt;br>На Играх в Париже в одиночном разряде &lt;a href=&quot;/doc/6863061&quot;>вылетел&lt;/a> в первом круге. Получил возможность участвовать в Олимпиаде после отказов Карена Хачанова и Андрея Рублева&lt;/br>

Павел Котов (25 лет) — теннисист из Москвы. 60-я строчка в рейтинге ATP. Дважды выиграл одиночный ATP Сhallenger (2021, 2022). Дошел до третьего круга Roland Garros 2024

На Играх в Париже в одиночном разряде вылетел в первом круге. Получил возможность участвовать в Олимпиаде после отказов Карена Хачанова и Андрея Рублева

Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel

&lt;b>Евгений Сомов&lt;/b> (25 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/evgenii-somov_4968593&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>пловец&lt;/a>, родился в Санкт-Петербурге. Чемпион Европы и мира среди юниоров (2017). После окончания школы уехал в США, живет в Окленде (Калифорния). В конце прошлого года вернулся в профессиональный спорт после двухлетнего перерыва &lt;br>&lt;br>На Играх в Париже &lt;a href=&quot;/doc/6865739&quot;>не прошел&lt;/a> в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем. В заплыве на 100 м брассом &lt;a href=&quot;/doc/6862793&quot;>выбыл&lt;/a> в полуфинале. Выполнил олимпийский норматив на соревнованиях в Атланте в мае, выплыв на стометровке брассом из минуты (58,72; рекорд России 58,83). Получил единственную квоту в плавании&lt;/br>

Евгений Сомов (25 лет) — пловец, родился в Санкт-Петербурге. Чемпион Европы и мира среди юниоров (2017). После окончания школы уехал в США, живет в Окленде (Калифорния). В конце прошлого года вернулся в профессиональный спорт после двухлетнего перерыва

На Играх в Париже не прошел в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем. В заплыве на 100 м брассом выбыл в полуфинале. Выполнил олимпийский норматив на соревнованиях в Атланте в мае, выплыв на стометровке брассом из минуты (58,72; рекорд России 58,83). Получил единственную квоту в плавании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Алексей Коровашков&lt;/b> (29 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/alexey-korovashkov_1979109&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>гребец-каноист&lt;/a> из Владивостока, уроженец Запорожской области. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012). Пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы. Был отстранен от Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года, отбыл четырехлетнюю дисквалификацию по допинговому кейсу. Вернулся в спорт в 2021 году&lt;br>&lt;br>На Играх в Париже в гребле на каноэ-двойках в паре с Захаром Петровым &lt;a href=&quot;/doc/6879932&quot;>занял&lt;/a> четвертое место. В мае выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, куда поехал после лишения нейтрального статуса Михаила Павлова&lt;/br>

Алексей Коровашков (29 лет) — гребец-каноист из Владивостока, уроженец Запорожской области. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012). Пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы. Был отстранен от Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года, отбыл четырехлетнюю дисквалификацию по допинговому кейсу. Вернулся в спорт в 2021 году

На Играх в Париже в гребле на каноэ-двойках в паре с Захаром Петровым занял четвертое место. В мае выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, куда поехал после лишения нейтрального статуса Михаила Павлова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Захар Петров&lt;/b> (19 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/zakhar-petrov_1979110&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>гребец&lt;/a> на каноэ и байдарках, уроженец Рязанской области. Двукратный чемпион мира (2019, 2021), трехкратный чемпион Европы (2019, 2021)&lt;br>&lt;br>На Играх в Париже в гребле на каноэ-двойках в паре с Алексеем Коровашковым &lt;a href=&quot;/doc/6879932&quot;>уступил&lt;/a> бронзовым призерам 0,09 сек., в каноэ-одиночке также &lt;a href=&quot;/doc/6890036&quot;>занял&lt;/a> четвертое место. Выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, получил приглашение МОК&lt;/br>

Захар Петров (19 лет) — гребец на каноэ и байдарках, уроженец Рязанской области. Двукратный чемпион мира (2019, 2021), трехкратный чемпион Европы (2019, 2021)

На Играх в Париже в гребле на каноэ-двойках в паре с Алексеем Коровашковым уступил бронзовым призерам 0,09 сек., в каноэ-одиночке также занял четвертое место. Выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, получил приглашение МОК

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

&lt;b>Олеся Ромасенко&lt;/b> (34 года) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/olesia-romasenko_1979114&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>каноистка&lt;/a> из Краснодара. Трехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018), бронзовый призер чемпионата мира (2014)&lt;br>&lt;br>На Играх в Париже &lt;a href=&quot;/doc/6880010&quot;>закончила&lt;/a> соревнования в каноэ-одиночках в 1/4 финала. Не смогла отобраться на квалификационной регате в Венгрии в мае. Самостоятельно обратилась в МОК и получила единственную женскую квоту после отстранения попавшейся в конце июня на допинге польской гребчихи Дороты Боровски&lt;/br>

Олеся Ромасенко (34 года) — каноистка из Краснодара. Трехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018), бронзовый призер чемпионата мира (2014)

На Играх в Париже закончила соревнования в каноэ-одиночках в 1/4 финала. Не смогла отобраться на квалификационной регате в Венгрии в мае. Самостоятельно обратилась в МОК и получила единственную женскую квоту после отстранения попавшейся в конце июня на допинге польской гребчихи Дороты Боровски

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 15

Глеб Сырица (24 года) — шоссейный и трековый велогонщик из Санкт-Петербурга. В мировом туре выступает за команду Astana Qazaqstan. Выиграл гонку Circuito del Porto в 2021 году, занял первые места в трех этапах на «Тур Лангкави» в 2022 и 2023-м, вторые места на первых этапах президентского тура Турции-2023 и арктической гонки в Норвегии в 2022 году. Чемпион Европы и мира по велотреку среди юниоров

В групповой гонке на Олимпиаде сошел с дистанции, в гонке с раздельным стартом пришел к финишу 31-м. Получил единственную мужскую квоту в конце июня после отказа от участия в Играх в Париже Александра Власова, девятого номера мирового рейтинга

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Тамара Дронова (30 лет) — трековая и шоссейная велогонщица, родилась в Подмосковье. Выступает за Roland (Швейцария). Призер чемпионатов Европы 2014 и 2015 годов и Европейских игр-2019 на треке. Завоевала золото чемпионата России в индивидуальной и групповой гонках на шоссе в 2022 и 2023-м

На Играх в Париже в групповой гонке пришла к финишу 47-й, в гонке с раздельным стартом — 21-й. Получила одну из двух женских квот. В групповой гонке на Олимпиаде в Токио была 39-й

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Алена Иванченко (20 лет) — российская шоссейная и трековая велогонщица, уроженка Великого Новгорода. Представляет UAE Team ADQ (ОАЭ). На шоссейных соревнованиях занимала первые места в юниорском гран-при Алании (2021), юниорской гонке «Манавгат Сайд» (2021), туре Бретани (2022)

На Играх в Париже в групповой гонке пришла к финишу 72-й. Получила одну из двух женских квот на участие

Фото: Florian Frison / DPPI / AFP

Анжела Бладцева (18 лет) — гимнастка из Петербурга. В июле стала победительницей общего зачета Кубка мира в Швейцарии. Трехкратная чемпионка юношеских чемпионатов мира (2017, 2018, 2019). Глава Федерации батутного спорта России Николай Макаров считал, что Бладцева может взять медаль на Играх во Франции

Заняла пятое место в олимпийских соревнованиях. Получила единственную квоту в прыжках на батуте. Украина подавала в МОК обращение с призывом исключить россиянку из списка участников, так как на турнире в Краснодаре в прошлом году она выступала на фоне символа «Z» и надписи «Своих не бросаем»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Екатерина Александрова (29 лет) — теннисистка, уроженка Челябинска. Занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA. Тренируется в Чехии. Победительница пяти турниров WTA (четыре из них в одиночном разряде), обладательница Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации, 2021). Наивысшая позиция в одиночном рейтинге — 15-я ракетка мира (апрель 2024 года)

На Играх в Париже проиграла в первом круге в одиночном разряде и в паре с Еленой Весниной. Вошла в изначальную заявку Федерации тенниса России, получила одну из четырех женских квот. На Играх в Токио вылетела во втором круге

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Мирра Андреева (17 лет) — теннисистка, уроженка Красноярска. 31-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется во Франции. Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros 2024), четвертьфиналистка Roland Garros 2024 в парном разряде. Финалистка юниорского Australian Open 2023 года, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге

На Играх в Париже выиграла серебряную медаль в парном разряде с Дианой Шнайдер. В одиночном разряде и смешанном с Даниилом Медведевым вылетела в первом круге. Получила квоту на участие благодаря успеху на Открытом чемпионате Франции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Диана Шнайдер (22 года) — теннисистка из Жигулевска Самарской области. 28-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется в США. Четвертьфиналистка Roland Garros 2024, победительница двух турниров WTA (2024). Победительница трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Wimbledon 2021, Australian Open 2022, US Open 2022), финалистка юниорского Roland Garros 2020 в парном разряде. Бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге ITF(2022)

На Играх в Париже получила серебряную медаль в паре с Миррой Андреевой, в одиночном разряде дошла до 1/16 финала. Получила возможность участвовать после отказов Дарьи Касаткиной, Людмилы Самсоновой, Анастасии Потаповой и Анны Калинской

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Елена Веснина, справа (37 лет) — теннисистка, уроженка Львова. 290-я строчка в рейтинге WTA. Олимпийская чемпионка в паре с Екатериной Макаровой (Рио-2016), серебряный призер Токио-2020, победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде (Roland Garros 2013, US Open 2014, Wimbeldon 2017) и одного турнира в миксте (Australian Open 2016), победительница Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде, победительница 22 турниров WTA. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной. Не участвовала в соревнованиях с 2021-го, вернулась в теннис в мае этого года

На Олимпиаде в Париже в парном разряде с Екатериной Александровой не прошла первый круг. Не попадала в заявку из-за низкого рейтинга, но получила приглашение от МОК на свои пятые Игры как олимпийская чемпионка. Изначально поехать по этой квоте должна была Вероника Кудерметова (31-е место в рейтинге WTA), которую не пустили за связи с ЦСКА

Фото: Reuters / Edgar Su

Даниил Медведев (28 лет) — теннисист из Москвы. 5-я строчка рейтинга ATP, бывшая первая ракетка мира. С 2021 года живет и тренируется в Монако. Победитель US Open 2021, финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (US Open 2019 и 2023, Australian Open 2021, 2022 и 2024), победитель итогового турнира ATP 2020 года, победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2021) и Кубка ATP 2021 года в составе сборной

На Играх в Париже в одиночном разряде дошел до 1/8 финала, в парном разряде с Романом Сафиуллиным и смешанном с Миррой Андреевой вылетел в первом круге. Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил одну из четырех мужских квот. На Играх в Токио проиграл в 1/4 финала, в паре с Асланом Карацевым вылетел в первом раунде

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Роман Сафиуллин (26 лет) — теннисист из Подольска. 67-я строчка в рейтинге ATP. Победитель юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2015)

На Играх в Париже в одиночном разряде дошел до 1/8 финала, в парном разряде с Даниилом Медведевым вылетел в первом круге. Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил от МОК одну из четырех мужских квот

Фото: Reuters / Edgar Su

Павел Котов (25 лет) — теннисист из Москвы. 60-я строчка в рейтинге ATP. Дважды выиграл одиночный ATP Сhallenger (2021, 2022). Дошел до третьего круга Roland Garros 2024

На Играх в Париже в одиночном разряде вылетел в первом круге. Получил возможность участвовать в Олимпиаде после отказов Карена Хачанова и Андрея Рублева

Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel

Евгений Сомов (25 лет) — пловец, родился в Санкт-Петербурге. Чемпион Европы и мира среди юниоров (2017). После окончания школы уехал в США, живет в Окленде (Калифорния). В конце прошлого года вернулся в профессиональный спорт после двухлетнего перерыва

На Играх в Париже не прошел в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем. В заплыве на 100 м брассом выбыл в полуфинале. Выполнил олимпийский норматив на соревнованиях в Атланте в мае, выплыв на стометровке брассом из минуты (58,72; рекорд России 58,83). Получил единственную квоту в плавании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Алексей Коровашков (29 лет) — гребец-каноист из Владивостока, уроженец Запорожской области. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012). Пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы. Был отстранен от Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года, отбыл четырехлетнюю дисквалификацию по допинговому кейсу. Вернулся в спорт в 2021 году

На Играх в Париже в гребле на каноэ-двойках в паре с Захаром Петровым занял четвертое место. В мае выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, куда поехал после лишения нейтрального статуса Михаила Павлова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Захар Петров (19 лет) — гребец на каноэ и байдарках, уроженец Рязанской области. Двукратный чемпион мира (2019, 2021), трехкратный чемпион Европы (2019, 2021)

На Играх в Париже в гребле на каноэ-двойках в паре с Алексеем Коровашковым уступил бронзовым призерам 0,09 сек., в каноэ-одиночке также занял четвертое место. Выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, получил приглашение МОК

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Олеся Ромасенко (34 года) — каноистка из Краснодара. Трехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018), бронзовый призер чемпионата мира (2014)

На Играх в Париже закончила соревнования в каноэ-одиночках в 1/4 финала. Не смогла отобраться на квалификационной регате в Венгрии в мае. Самостоятельно обратилась в МОК и получила единственную женскую квоту после отстранения попавшейся в конце июня на допинге польской гребчихи Дороты Боровски

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Смотреть

Вскоре после парижской Олимпиады, однако, случилась радикальная перемена в отношении к ситуации и реалиям санкционного режима. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил курс на «реинтеграцию» в мировой спорт, львиная доля спортивных функционеров и атлетов его охотно приняла — Россия в борьбе за свое возвращение на топовые состязания в прошлом году добилась целого ряда заметных успехов, а идея показывать Олимпийские игры перестала восприниматься как вредная. Okko был не единственной структурой, рассматривавшей вариант с покупкой олимпийских прав. В октябре прошлого года «Матч ТВ» проинформировал о том, что направил в Международный олимпийский комитет коммерческое предложение. В «Газпром-медиа» (канал входит в состав холдинга) не стали комментировать “Ъ”, почему «Матч ТВ» не получил прав. Генеральный продюсер канала Александр Тащин рассказывал РБК, что решение по поводу их приобретения будет приниматься исходя из «экономической целесообразности» и «итогового списка российских спортсменов».

В середине осени 2025 года казалось, что из-за упрямства зимних федераций, отказывающих в допуске россиянам, такой список может выйти даже намного скромнее парижского.

Но победы, одержанные Россией в конце года в Спортивном арбитражном суде (CAS), значительно увеличили количество спортсменов, которым разрешили заявляться на олимпийские квалификационные соревнования и обращаться за нейтральным статусом. Впрочем, эта группа все равно не такая уж многочисленная. В данный момент формальные приглашения участвовать в Олимпиаде есть у семи спортсменов: фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян, ски-альпиниста Никиты Филиппова, шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алены Крыловой, лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой. В ближайшие дни к ним наверняка присоединятся еще несколько представителей разных видов: санного и конькобежного спорта и фристайла. Но в любом случае ни количественно, ни качественно этот состав, вероятно, не будет принципиально отличаться от парижского. Спортсменов, которые входят в расширенный список претендентов на награды, таких как Петросян, Гуменник, Коростелев и Непряева, в нем очутится не больше полудюжины.

Как проходила реинтеграция России в мировой спорт

При этом Михаил Дегтярев дал понять, что оценивает покупку олимпийских прав стриминговым сервисом, входящим в число крупнейших в стране, как минимум как имиджевый прорыв. В своем заявлении он акцентировал внимание на том, что для российских зрителей договор, заключенный Okko, «означает простой доступ к главному спортивному событию года и связь с международным спортом, частью которого была и остается наша страна».

Алексей Доспехов

Новости компаний Все