Игры ушли в цифру

Олимпийские игры, которые в феврале примут Милан и Кортина-д’Ампеццо, в России покажет Okko. Это первый случай, когда право транслировать главное спортивное соревнование досталось не крупному федеральному каналу, а цифровой платформе. Okko в борьбе за олимпийские медиаправа не смутил тот факт, что как количественно, так и качественно отечественная делегация на зимней Олимпиаде вряд ли будет сильно отличаться от той, что выступила на также пришедшейся на санкционный период Олимпиаде летней в Париже в 2024 году, проигнорированной российскими вещателями.

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о том, что «полностью и эксклюзивно, собрав на одной платформе все соревнования, церемонии и дополнительный контент» и бесплатно для новых пользователей покажет зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Они открываются 6 февраля. Онлайн-кинотеатр пообещал, что его пользователи смогут посмотреть «каждое соревнование, каждый финал и каждую медальную сессию» «с качественным комментарием и изображением на любом устройстве, поддерживающем Okko,— от телевизора до смартфона». В сервисе будут доступны «альтернативные аудиодорожки, хайлайты, новости, аналитические обзоры, эксклюзивные программы, интервью и репортажи». Руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа назвал приобретение прав на показ Олимпиады через посредника у одного из международных правообладателей (сумма сделки не раскрывается, эксперты полагают, что она превышает €10 млн) «огромным шагом для всего рынка спортивных трансляций», добавив, что «никто и никогда еще не показывал Олимпийские игры в таком объеме и качестве».

Речь идет о довольно любопытном событии. Дело в том, что впервые в России транслировать Олимпийские игры будет цифровая платформа.

До этого их показывали исключительно крупные федеральные каналы — «Первый канал», «Россия 1» и созданный в 2015 году для освещения спортивных состязаний «Матч ТВ», делившие мероприятия в рамках Олимпиады между собой. Исключением была Олимпиада предыдущая — летняя в Париже в 2024 году. Ее российские вещатели просто проигнорировали. Эта Олимпиада оказалась первой, которая пришлась на период действия в отношении отечественной спортивной отрасли жестких международных санкций, введенных после начала специальной военной операции на Украине. Из-за них, а также из-за доминировавшей в тот момент в российском спортивном сообществе точки зрения, согласно которой появление на топовых соревнованиях в нейтральном статусе, без флага и гимна скорее позорно, чем почетно, численность делегации страны в Париже была мизерной по меркам России. Во Францию отправились 15 спортсменов, завоевавших одну медаль — серебро теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде. Выступления Андреевой и Шнайдер, а также других россиян можно было увидеть лишь благодаря пиратским трансляциям.

Вскоре после парижской Олимпиады, однако, случилась радикальная перемена в отношении к ситуации и реалиям санкционного режима. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил курс на «реинтеграцию» в мировой спорт, львиная доля спортивных функционеров и атлетов его охотно приняла — Россия в борьбе за свое возвращение на топовые состязания в прошлом году добилась целого ряда заметных успехов, а идея показывать Олимпийские игры перестала восприниматься как вредная. Okko был не единственной структурой, рассматривавшей вариант с покупкой олимпийских прав. В октябре прошлого года «Матч ТВ» проинформировал о том, что направил в Международный олимпийский комитет коммерческое предложение. В «Газпром-медиа» (канал входит в состав холдинга) не стали комментировать “Ъ”, почему «Матч ТВ» не получил прав. Генеральный продюсер канала Александр Тащин рассказывал РБК, что решение по поводу их приобретения будет приниматься исходя из «экономической целесообразности» и «итогового списка российских спортсменов».

В середине осени 2025 года казалось, что из-за упрямства зимних федераций, отказывающих в допуске россиянам, такой список может выйти даже намного скромнее парижского.

Но победы, одержанные Россией в конце года в Спортивном арбитражном суде (CAS), значительно увеличили количество спортсменов, которым разрешили заявляться на олимпийские квалификационные соревнования и обращаться за нейтральным статусом. Впрочем, эта группа все равно не такая уж многочисленная. В данный момент формальные приглашения участвовать в Олимпиаде есть у семи спортсменов: фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян, ски-альпиниста Никиты Филиппова, шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алены Крыловой, лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой. В ближайшие дни к ним наверняка присоединятся еще несколько представителей разных видов: санного и конькобежного спорта и фристайла. Но в любом случае ни количественно, ни качественно этот состав, вероятно, не будет принципиально отличаться от парижского. Спортсменов, которые входят в расширенный список претендентов на награды, таких как Петросян, Гуменник, Коростелев и Непряева, в нем очутится не больше полудюжины.

При этом Михаил Дегтярев дал понять, что оценивает покупку олимпийских прав стриминговым сервисом, входящим в число крупнейших в стране, как минимум как имиджевый прорыв. В своем заявлении он акцентировал внимание на том, что для российских зрителей договор, заключенный Okko, «означает простой доступ к главному спортивному событию года и связь с международным спортом, частью которого была и остается наша страна».

