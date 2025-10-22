Netflix заработал на боксе и демонах

Популярный американский стриминговый сервис Netflix вчера сообщил, что по итогам третьего квартала его выручка составила $11,51 млрд. Это немного меньше прогноза аналитиков, опрошенных Bloomberg ($11,52 млрд), и ниже собственного прогноза компании $11,53 млрд. Прибыль в пересчете на акцию составила $5,87, что также не оправдало ожиданий ($6,94) и внутреннего прогноза Netflix ($6,87).

Несмотря на это, Netflix отметил «высокую вовлеченность своих зрителей», особенно благодаря контенту, вышедшему в третьем квартале. В частности, боксерский поединок Сауля Альвареса с Теренсом Кроуфордом, по данным компании, привлек более 41 млн зрителей по всему миру и оказался самым популярным мужским боксерским поединком века. Кроме того, анимационный хит «Кей-поп-охотницы на демонов» стал самым просматриваемым фильмом Netflix за всю историю, набрав 325 млн просмотров.

Евгений Хвостик