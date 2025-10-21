В эфире все стабильно

Интерес россиян к развлекательным программам незначительно, но сократился, в то время как телесериалы продолжают увеличивать свой вклад в структуру телепросмотра. Участники рынка отмечают, что ТВ-смотрение в целом вышло на плато и предпочтения аудитории не должны сильно измениться в ближайшее время.

“Ъ” ознакомился с данными Mediascope об итогах телесмотрения в РФ в январе—сентябре (Россия 0+, все 4+). Из них следует, что вклад телесериалов в структуру телепросмотра вырос до 29%, в то время как у развлекательных программ показатель, наоборот, сократился — с 18% до 17% за период. Аналогично обстоит ситуация у новостей — в январе—сентябре 2024 года их вклад в телепросмотр был на уровне 14%, в то время как в этом году он сократился до 13%.

При этом вклад многих других жанров фактически остался неизменным. Речь идет о кинофильмах (12%), социально-политических программах (11%), познавательных передачах (3%), спортивных программах (2%) и др. В ВГТРК и на «Первом канале» не ответили на запрос “Ъ”. Представитель НТВ отказался от комментариев.

В 2022 году вслед за запросом аудитории каналы изменили сетки вещания, сократив объем развлекательного контента, но увеличив количество информационных передач. Из эфира «Первого канала» исчезло «Поле чудес», был отменен «Вечерний Ургант», а также программы «Кто хочет стать миллионером?», «Давай поженимся», «Точь-в-точь». «Россия 1» (флагман ВГТРК) убрала из сетки «Танцы со звездами», заменив их на «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», в будние дни ежедневно стал выходить проект «60 минут».

В прошлом году вклад новостных программ в структуру телепросмотра по итогам года снизился незаметно, до 14,2% после роста на 4,3 процентного пункта (с 10,5% до 14,8%) в 2022 году (см. “Ъ” от 17 января 2024 года). Социально-политические передачи также сократили показатель после роста в 2023 году, тогда реже стали смотреть и другие форматы — например, кинофильмы, у которых вклад в телепросмотр снижается с 2021 года: тогда он составлял 12,6%, в 2022 году — 12%, а по итогам прошлого года — 11,3%. Рост интереса зрителей можно было увидеть только к познавательному, развлекательному и музыкальному жанрам, а также к телесериалам.

«В целом смотрение ТВ вышло на плато»,— говорит собеседник “Ъ” в одной из студий кинопроизводства. Так, директор департамента по исследованиям «Газпром-медиа Холдинга» Дарья Пугачева со ссылкой на данные Mediascope отмечала, что если в прошлом и позапрошлом годах общий телевизионный рейтинг (процент аудитории, которая в определенный момент времени смотрела хотя бы один из телеканалов) снижался на 6% и 7% соответственно, то в текущем сезоне (2024/25) этот показатель составил всего 3%.

В целом по итогам года вряд ли будут отмечены какие-то изменения в предпочтениях россиян, считает источник “Ъ” на медиарынке. Этому есть две причины: во-первых, пересечение аудитории ТВ и онлайн-кинотеатров, которая смотрит сначала в онлайне, а потом по телевизору одни и те же проекты. «Во-вторых, сейчас нет особо важных политических событий, которые подстегнули бы потребление новостей и, соответственно, социально-политических программ. Поэтому жанровая структура просмотра по итогам года может незначительно колебаться, на 1–2%»,— считает собеседник “Ъ”.

Юлия Юрасова