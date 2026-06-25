На все телезрительская доля

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания впервые с 2022 года отчиталась о финансовых результатах: выручка компании за прошлый год выросла на 11,3%, достигнув 36,5 млрд руб., чистый убыток составил 335,2 млн руб. против 147,2 млн руб. в 2024 году. При этом доля телезрителей проектов холдинга растет и, превысив плановые показатели, составила за прошлый год 18,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом руководителя ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) за 2025 год, опубликованным на официальном сайте холдинга. Впервые с 2022 года в документе приведены его финансовые показатели. Так, выручка в прошлом году составила 36,5 млрд руб. против 32,8 млрд руб. в 2024 году. Чистый убыток холдинга за период вырос с 147,2 млн до 335,2 млн руб. При этом объем долговых обязательств ВГТРК сократился всего на 316 тыс. руб., достигнув 4 млрд руб. в январе—декабре 2025 года. Стоимость чистых активов холдинга почти не изменилась с 2025 года, составив 52,8 млрд руб. против 51,6 млрд руб. в 2024 году. В ВГТРК не ответили на запрос “Ъ”.

ВГТРК — один из крупнейших российских медиахолдингов, объединяет каналы «Россия 1», «Россия 24», «Россия Культура», «Карусель», радиоканалы «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», онлайн-платформу «Смотрим» и сайт «Вести.ру».

Доля аудитории телевещания холдинга в прошлом году составила 18,7%, следует из документа (доля — среднее количество человек, смотревших телеканалы, выраженное в процентах от всей телеаудитории). Плановое значение, предусмотренное программой деятельности предприятия на 2025–2027 годы, составляло 16,7%. Рост показателя в ВГТРК объясняют комплексным подходом к программной политике, сказано в документах. Среди точек роста в докладе также выделяются высокий уровень востребованности вещания телеканала «Россия 1» в связи с продолжающимся проведением СВО и «напряженной внешнеполитической обстановкой». Также отмечается оперативное реагирование телеканала «Россия 24» на «быстро меняющуюся мировую информационную повестку» и увеличение зрительской аудитории телеканала «Россия Культура» в праздничные дни. Кроме того, выросла доля смотрения программ, подготовленных к Дню Победы и другим событиям.

Среднее время просмотра контента на пользователя в месяц составило 26,9 часа, превысив плановые показатели на 53,6%. В ВГТРК объясняют это интересом зрителей к ключевым проектам ее платформы «Смотрим» — «Омут», «Тайны следствия», «Склифосовский», «Бригада», «Малахов» и др., а также общественно-политическому и новостному контенту.

Бизнес-модель ВГТРК основана на растущих доходах от рекламы при сохранении объемов контента, считает главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян. «Качество самого контента при этом в значительной степени привязано к аудитории. Рост выручки связан во многом с медиаинфляцией — ростом стоимости рекламного размещения в условиях общей ограниченной емкости федеральных медиа»,— отмечает она. Так, Национальный рекламный альянс повысил базовые цены на размещение рекламы на федеральных каналах в прошлом году в среднем на 40–58% относительно 2024 года, сообщали «Ведомости». В результате объем видеорекламы (TV и OLV) за 2025 год вырос на 10%, до 312 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России.

ВГТРК в прошлом году была выделена субсидия на финансовое обеспечение деятельности в размере 22,4 млрд руб. Долг холдинга относительно невелик, считает Анна Авакимян. Его символическое снижение связано с рефинансированием кредитов под более низкую ставку и успешной организацией привлечения государственного финансирования, допускает она.

Юлия Юрасова