«Триколор» запустил вещание с нового спутника

Российский оператор цифрового телевидения «Триколор» объявил о запуске вещания с нового спутника в рамках проекта «Триколор Федеральный». Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе компании.

По данным компании, новый спутник «ABS-2A» находится на позиции 75 градусов восточной долготы. Сейчас производится активный перевод абонентов на новую систему. Запуск нового спутника планировался летом-осенью 2026 года. Ускоренный старт, пояснили в пресс-службе, связан с поломкой аппарата «Экспресс-АТ1». Из-за инцидента у части абонентов «Триколора» пропал телесигнал в начале марта.

«Мы (Триколор.—“Ъ”) взяли на себя технические и финансовые вопросы, чтобы переход прошел максимально комфортно»,— рассказал коммерческий директор компании Олег Стручковский.

4 марта перестал работать спутник «Экспресс-АТ1», находящийся в орбитальной позиции 56 градусов восточной долготы. Восстановить его не удалось. Запуск аналога, который может заменить сломанный спутник, запланирован только на 2030 год.

