Подробно Тема (обновлено: 01.07.2019)

Проблемы и скандалы Google, прибыль, доходы и расходы поисковика, его рыночная стоимость; штраф Google в $5,07 млрд за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза; использование компанией пользовательских данных; конфликт Google и Роскомнадзора из-за отказа подключиться к реестру запрещенных сайтов; конкуренция Google и «Яндекса»; неудача компании с созданием собственной соцсети; обвинения поисковика в политической предвзятости — последние новости и все самое важное о Google в теме «Ъ».