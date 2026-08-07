Мировые технологические гиганты накопили материальные активы на $1,46 трлн

По подсчетам японского агентства Nikkei, «большая четверка» мировых технологических гигантов — компании Amazon, Alphabet, Microsoft и Meta* (признана в РФ экстремистской и запрещена) — накопили материальные активы (PP&E assets — Property, Plant and Equipment) на общую сумму около $1,46 трлн. При подсчете учитывалась стоимость исследовательских предприятий, оборудования, заводов, дата-центров, центров хранения и сортировки продукции и т. п.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

Как отмечает Nikkei, за последние три года стоимость PP&E активов у этих компаний выросла на 140%. Это произошло благодаря многомиллиардным вложениям в строительство новых предприятий, развитие операций с ИИ, обновление оборудования, инфраструктурных и энергетических объектов. Наибольший прирост стоимости материальных активов зафиксирован у компании Amazon — за последние три года они увеличились вдвое, до $538 млрд.

* — компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена.

Евгений Хвостик