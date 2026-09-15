Бывший сотрудник Google DeepMind: у ИИ есть потенциал убить нас всех

Уволившийся исследователь Google DeepMind Билал Чугтай заявил в посте в сети X, что человечество может не успеть предотвратить масштабный вред от искусственного интеллекта. По его словам, он лично наблюдал за разработкой ИИ в Google и «крайне обеспокоен траекторией развития этой технологии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @bilalchughtai_ Фото: @bilalchughtai_

«Я искренне верю, что у ИИ есть потенциал убить нас всех… Ситуация будет только ухудшаться: я думаю, вполне возможно, что в ближайшие несколько лет занимающиеся ИИ компании смогут создать сверхинтеллектуальные системы ИИ, которые значительно превзойдут человеческие возможности во всех областях. Я не уверен, что эти системы ИИ будут делать то, что мы хотим»,— написал сотрудник, работавший над безопасностью и оптимизацией ИИ.

Google пока не прокомментировал его уход и слова.

Ранее разработчик Джейкоб Коксон уволился из Anthropic, обвинив разработчиков ИИ-моделей в «игре с нашими жизнями» ради сверхинтеллекта. По его мнению, создатели ИИ верят, что технология может «убить всех нас уже к концу десятилетия».

Екатерина Наумова