Квартальная прибыль Alphabet выросла на 300%

Выручка американской корпорации Alphabet во втором квартале увеличилась на 24%, до $119,8 млрд. Чистая прибыль выросла почти на 300%, составив $112,1 млрд. Выручка облачного подразделения компании Google Cloud увеличилась 82%, до $24,8 млрд, благодаря высокому спросу на облако для систем искусственного интеллекта (ИИ). Основным источником дохода при этом все еще остается реклама — такая выручка за квартал составила $81,6 млрд.

Во время презентации квартальной отчетности финансовый директор Alphabet Анат Ашкенази сообщил, что в 2026 году расходы на капиталовложения составят от $195 млрд до $205 млрд. Как и другие компании, Alphabet активно инвестирует в развитие ИИ. Слова господина Ашкенази вызвали беспокойство инвесторов, так как ранее эти расходы оценивались в $180–190 млрд. После этого заявления акции Alphabet подешевели на 3%, тем самым капитализация компании уменьшилась более чем на $120 млрд.

На настроения инвесторов мог повлиять и тот факт, что Google отложила запуск своей новой продвинутой ИИ-модели Gemini 3.5 Pro, который ранее был запланирован на июнь. Как пишет Reuters, это привело к некоторому отставанию компании от конкурентов, таких как Anthropic и OpenAI, особенно в том, что касается ИИ-инструментов для корпоративного использования, в частности, для программирования.

Яна Рождественская