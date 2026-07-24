Трамп пригрозил ЕС пошлинами из-за штрафа для Google
США начнут проверку законности штрафов, которые Еврокомиссия назначила американским технологическим компаниям, сообщил президент Дональд Трамп. Он обвинил Евросоюз в «грабеже американских компаний» и пригрозил новыми пошлинами.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP
«Нам только что сообщили, что Google, по-настоящему передовая и удивительная компания, была оштрафована еще на $1 млрд без объяснения причин»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Кроме того, он упомянул назначенные штрафы в $15 млрд для Apple, в $3 млрд для Meta (признана экстремистской и запрещена в России) и в $2,5 млрд для Amazon.
«США — не копилка для Европы, и мы никогда этого не допустим. Европейский союз заплатит очень высокую цену за это незаконное и в высшей степени неэтичное поведение, о чем я неоднократно предупреждал»,— добавил Дональд Трамп.
Еврокомиссия оштрафовала Google за нарушения Закона о цифровых рынках. Как установила ЕК, компания предоставляла своим сервисам преимущества в поисковой выдаче Google Search. Кроме того, Google Play, по мнению Еврокомиссии, не позволяет разработчикам приложений направлять потребителей к альтернативным способам приобретения цифровых товаров и услуг.
Дональд Трамп неоднократно критиковал европейские законы в цифровой сфере и угрожал странам, которые вводят цифровые налоги или иным образом «нападают» на американские технологические компании, введением ответных пошлин и экспортных ограничений. По его мнению, цифровые налоги и законодательство о цифровых услугах направлены на дискриминацию американских технологий и дают преимущество китайским конкурентам.
Закон о цифровых рынках (DMA), который Еврокомиссия считает нарушенным Google, вступил в силу в ЕС в 2024 году и направлен на регулирование деятельности IT-гигантов и обеспечение конкуренции. Дополнительно существует Digital Services Act (DSA), который регулирует ответственность крупных цифровых платформ за борьбу с нелегальным или вредоносным контентом. Еще весной 2025 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен грозила обложить налогами крупные технологические компании США, если переговоры с администрацией Дональда Трампа провалятся, что подчеркивает давнюю напряженность в этом вопросе.