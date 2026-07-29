FT: Google DeepMind распустила получившую Нобелевскую премию команду AlphaFold

Подразделение корпорации Google по разработке искусственного интеллекта (ИИ) DeepMind распустило команду AlphaFold, создавшую одноименный инструмент для прогнозирования структуры белков. Об этом написала Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нобелевские лауреаты по химии Дэмис Хассабис и Джон Джампер

Фото: Toby Melville / Reuters Нобелевские лауреаты по химии Дэмис Хассабис и Джон Джампер

Фото: Toby Melville / Reuters

В 2024 году руководители AlphaFold Дэмис Хассабис и Джон Джампер получили Нобелевскую премию по химии «за предсказание сложной структуры белков» с помощью разработанного командой ИИ-инструмента.

По данным источников FT, за последний год компания Google DeepMind перевела в другие подразделения большинство авторов оригинальных исследований AlphaFold. В компании на запрос газеты подтвердили, что многие сотрудники перешли в команды, занимающиеся разработкой больших языковых моделей (LLM) Gemini, а также проектами в таких сферах, как ядерный синтез и геномика.

Кроме того, часть сотрудников перевели в принадлежащую Google компанию Isomorphic Labs, занимающуюся разработкой новых лекарств с использованием ИИ. По данным FT, около четверти авторов оригинальных исследований AlphaFold вообще покинули корпорацию.

Вице-президент по исследованиям Google DeepMind Пушмит Коли заявил FT, что такие перестановки связаны с изменением стратегии компании. По его словам, теперь вместо развития отдельных направлений она концентрируется на разработке систем на основе Gemini, которые могут помогать ученым из разных сфер.

Яна Рождественская