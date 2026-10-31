Порты грозятся блокировать дизель из РФ

«Реальные объемы выпуска дизеля (когда все восстановлено) позволяют работать на экспорт всем производителям, даже трейдерам. И если вводится все-таки ограничение до конца января 2027 года, это означает, что пока до 100% восстановления еще, видимо, далековато. Отдельные производители, имена которых тоже хорошо известны, получают возможность экспортировать определенный объем. Но 300 тыс., 500 тыс., 1 млн тонн — это все-таки далеко от тех объемов, которые были при нормальном функционировании всей системы НПЗ.