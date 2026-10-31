Порты грозятся блокировать дизель из РФ
Хватит ли России топливных мощностей для поставок по сделке с США
Россия продлит запрет на экспорт дизеля и одновременно вчетверо увеличит поставки по сделке с США. Как заявил вице-премьер Александр Новак, эмбарго на вывоз дизтоплива сохранится до конца января 2027 года. При этом для отдельных компаний действуют исключения.
В октябре 2026-го Россия экспортировала около 500 тыс. тонн дизеля, а в ноябре планирует уже более 2 млн тонн. Запасов на зиму в стране достаточно, заверил Новак. О дизельной сделке Москва и Вашингтон договорились в начале октября 2026 года. Минфин США разрешил торговлю до апреля 2027-го.
Первый танкер отправился из Приморска 22 октября. Нынешние объемы поставок невелики по сравнению с экспортными возможностями России до ударов по НПЗ, отмечает гендиректор «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» Тамара Сафонова:
«Традиционно объем экспорта дизельного топлива из России приблизительно составлял 50% от общего объема производства. К тому же производство в России всегда было избыточно. Но сейчас постепенно, во-первых, происходит спад спроса на внутреннем рынке, во-вторых, восстановление работы нефтеперерабатывающих заводов. В целом такое разрешение в принципе соответствует сложившейся конъюнктуре экспортных поставок.
При восстановлении в перспективе потенциально Россия может нарастить поставки морским транспортом на мировые рынки в объемах, которые покрывают пятую часть от общего объема потребления дизельного топлива в США. Мировое потребление дизельного топлива составляет около 27 млн баррелей в сутки, при этом среднесуточное потребление дистиллятов, которые включают в частности и дизельное топливо, в Соединенных Штатах оценивается на уровне порядка 3,7 млн баррелей в сутки».
Впрочем, как подсчитал “Ъ”, после «дизельной сделки» стоимость топлива в мире даже выросла — с поставкой в Северо-Западную Европу почти до $1,5 тыс. за тонну. В самих Соединенных Штатах средние розничные цены тоже поднялись. По последним данным, 1 л дизеля стоит в районе $1,6.
Но насытить рынок российские НПЗ пока не могут, так как не в состоянии наращивать производство, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин:
«Реальные объемы выпуска дизеля (когда все восстановлено) позволяют работать на экспорт всем производителям, даже трейдерам. И если вводится все-таки ограничение до конца января 2027 года, это означает, что пока до 100% восстановления еще, видимо, далековато. Отдельные производители, имена которых тоже хорошо известны, получают возможность экспортировать определенный объем. Но 300 тыс., 500 тыс., 1 млн тонн — это все-таки далеко от тех объемов, которые были при нормальном функционировании всей системы НПЗ.
Отмена эмбарго зависит исключительно от того, выйдут ли НПЗ из внеплановых ремонтов. Еще неплохо было бы, конечно, иметь и первичную, и вторичную переработку, чтобы еще и выпускать высокооктановый бензин, керосин и так далее. Все будет зависеть от того, в каком режиме будет работать нефтеперерабатывающая отрасль».
Тем временем американские компании игнорируют российское топливо. Как утверждают СМИ, Белый дом пытается уговорить их купить горючее. А власти Нью-Джерси, в свою очередь, грозятся заблокировать вход в порты танкерам с дизелем.