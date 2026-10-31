Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №202

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
МирКонфликты

Минобороны России сообщило об ударе по транспортной инфраструктуре на Украине

Российские военнослужащие поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Также под удар попали места хранения и запуска БПЛА и наземных робототехнических комплексов и склады боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
К атаке привлекли оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Кроме того, силы ПВО за сутки сбили четыре крылатые ракеты «Фламинго», две управляемые ракеты «Нептун» и 604 БПЛА в зоне спецоперации.