Минобороны России сообщило об ударе по транспортной инфраструктуре на Украине

К атаке привлекли оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Кроме того, силы ПВО за сутки сбили четыре крылатые ракеты «Фламинго», две управляемые ракеты «Нептун» и 604 БПЛА в зоне спецоперации.