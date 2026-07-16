VK, «Макс», «Одноклассники» и Mail.ru пропали из Google Play. Что известно

Из каталога Google Play пропали приложения VK (MOEX: VKCO), мессенджера «Макс», «Одноклассников», Mail.ru и «Дзен». В VK заявили, что приложения доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других Android-магазинах. В начале июня приложения VK пропали из App Store. В Apple объяснили решение санкционными правилами. Что известно — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Какие приложения удалили из App Store и Google Play «ВКонтакте»;

«Почта Mail»;

«Облако Mail»;

«Дзен»;

«Одноклассники»;

«VK Музыка»;

«VK Мессенджер»;

«VK Звонки»;

«VK Видео»;

«VK Видео Live»;

«VK Знакомства»;

VK Admin;

VK Play;

VK Teams;

«VK Почта»;

«Юла»;

«Маруся».

Реакция VK В компании подтвердили удаление VK и «Макс» и подчеркнули, что установленные приложения работают в обычном режиме и без ограничений.

VK и «Макс» доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. Обновления приложений также работают в обычном режиме, сообщили в пресс-службе.

Пользователи Android продолжают получать пуш-уведомления от удаленных из Google Play приложений, если они установлены на смартфон.

В VK также рекомендовали пользователям переходить на свой сайт на домене в одной из российских доменных зон. «„ВКонтакте“ завершает переезд на домен vk.ru, далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru», — уточнили «Ъ» в пресс-службе холдинга.

Причины В конце июня Apple без предупреждения удалила несколько приложений VK из App Store, а до этого, в начале июня, и приложение Max.

В Apple решение по Max объяснили проблемами в безопасности системы, а по другим сервисам холдинга — санкциями.

13 июля Евросоюз ввел санкции против компаний VK и «Коммуникационная платформа» — разработчика и оператора «Макса». В ЕС заявили, что VK «сотрудничала с российскими властями, в том числе предоставляя им данные о пользователях своих сервисов», а также участвовала в разработке Max «при поддержке государства». Санкции ЕС были также введены против гендиректора «Коммуникационной платформы» Елены Багудиной.

Среди причин наложения санкций на ООО «Коммуникационная платформа» приводится то, что приложение «Макс» «способно отслеживать коммуникации, в том числе с использованием VPN, собирать данные об установленных на телефоне приложениях и т. д.».

В документе сказано, что внедрение и продвижение «Макса» сопровождались мерами по ограничению работы других приложений, таких как WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Telegram, в России.

Реакция властей Минцифры в ответ на действия Apple поручило ФАС рассмотреть факт несоблюдения компанией российских законов.

Санкции против холдинга VK и юрлица «Макса» в Кремле называли абсурдными.

Зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в разговоре с «Осторожно, новости» заявил, что в ближайшее время РКН и правительство РФ могут подать в суд на компании, удалившие «Макс» и VK, а также «наложить на них штрафные санкции».

Он добавил, что предложил «Макс» «сделать коллаборации с банками, мобильными точками продаж, сетями питания, ресторанами, „Госуслугами“, чтобы в любом месте человек зашел и через QR-код скачал или обновил» приложение.

Эрдни Кагалтынов