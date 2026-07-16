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VK, «Макс», «Одноклассники» и Mail.ru пропали из Google Play. Что известно

В VK рассказали, что делать после удаления приложения из Google Play

Из каталога Google Play пропали приложения VK (MOEX: VKCO), мессенджера «Макс», «Одноклассников», Mail.ru и «Дзен». В VK заявили, что приложения доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других Android-магазинах. В начале июня приложения VK пропали из App Store. В Apple объяснили решение санкционными правилами. Что известно — в подборке «Ъ».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Какие приложения удалили из App Store и Google Play

  • «ВКонтакте»;
  • «Почта Mail»;
  • «Облако Mail»;
  • «Дзен»;
  • «Одноклассники»;
  • «VK Музыка»;
  • «VK Мессенджер»;
  • «VK Звонки»;
  • «VK Видео»;
  • «VK Видео Live»;
  • «VK Знакомства»;
  • VK Admin;
  • VK Play;
  • VK Teams;
  • «VK Почта»;
  • «Юла»;
  • «Маруся».

Реакция VK

  • В компании подтвердили удаление VK и «Макс» и подчеркнули, что установленные приложения работают в обычном режиме и без ограничений.
  • VK и «Макс» доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. Обновления приложений также работают в обычном режиме, сообщили в пресс-службе.
  • Пользователи Android продолжают получать пуш-уведомления от удаленных из Google Play приложений, если они установлены на смартфон.
  • В VK также рекомендовали пользователям переходить на свой сайт на домене в одной из российских доменных зон. «„ВКонтакте“ завершает переезд на домен vk.ru, далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru», — уточнили «Ъ» в пресс-службе холдинга.

Причины

  • В конце июня Apple без предупреждения удалила несколько приложений VK из App Store, а до этого, в начале июня, и приложение Max.
  • В Apple решение по Max объяснили проблемами в безопасности системы, а по другим сервисам холдинга — санкциями.
  • 13 июля Евросоюз ввел санкции против компаний VK и «Коммуникационная платформа» — разработчика и оператора «Макса». В ЕС заявили, что VK «сотрудничала с российскими властями, в том числе предоставляя им данные о пользователях своих сервисов», а также участвовала в разработке Max «при поддержке государства». Санкции ЕС были также введены против гендиректора «Коммуникационной платформы» Елены Багудиной.
  • Среди причин наложения санкций на ООО «Коммуникационная платформа» приводится то, что приложение «Макс» «способно отслеживать коммуникации, в том числе с использованием VPN, собирать данные об установленных на телефоне приложениях и т. д.».
  • В документе сказано, что внедрение и продвижение «Макса» сопровождались мерами по ограничению работы других приложений, таких как WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Telegram, в России.

Реакция властей

  • Минцифры в ответ на действия Apple поручило ФАС рассмотреть факт несоблюдения компанией российских законов.
  • Санкции против холдинга VK и юрлица «Макса» в Кремле называли абсурдными.
  • Зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в разговоре с «Осторожно, новости» заявил, что в ближайшее время РКН и правительство РФ могут подать в суд на компании, удалившие «Макс» и VK, а также «наложить на них штрафные санкции».
  • Он добавил, что предложил «Макс» «сделать коллаборации с банками, мобильными точками продаж, сетями питания, ресторанами, „Госуслугами“, чтобы в любом месте человек зашел и через QR-код скачал или обновил» приложение.

Эрдни Кагалтынов

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