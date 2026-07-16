VK, «Макс», «Одноклассники» и Mail.ru пропали из Google Play. Что известно
В VK рассказали, что делать после удаления приложения из Google Play
Из каталога Google Play пропали приложения VK (MOEX: VKCO), мессенджера «Макс», «Одноклассников», Mail.ru и «Дзен». В VK заявили, что приложения доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других Android-магазинах. В начале июня приложения VK пропали из App Store. В Apple объяснили решение санкционными правилами. Что известно — в подборке «Ъ».
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Какие приложения удалили из App Store и Google Play
- «ВКонтакте»;
- «Почта Mail»;
- «Облако Mail»;
- «Дзен»;
- «Одноклассники»;
- «VK Музыка»;
- «VK Мессенджер»;
- «VK Звонки»;
- «VK Видео»;
- «VK Видео Live»;
- «VK Знакомства»;
- VK Admin;
- VK Play;
- VK Teams;
- «VK Почта»;
- «Юла»;
- «Маруся».
Реакция VK
- В компании подтвердили удаление VK и «Макс» и подчеркнули, что установленные приложения работают в обычном режиме и без ограничений.
- VK и «Макс» доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. Обновления приложений также работают в обычном режиме, сообщили в пресс-службе.
- Пользователи Android продолжают получать пуш-уведомления от удаленных из Google Play приложений, если они установлены на смартфон.
- В VK также рекомендовали пользователям переходить на свой сайт на домене в одной из российских доменных зон. «„ВКонтакте“ завершает переезд на домен vk.ru, далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru», — уточнили «Ъ» в пресс-службе холдинга.
Причины
- В конце июня Apple без предупреждения удалила несколько приложений VK из App Store, а до этого, в начале июня, и приложение Max.
- В Apple решение по Max объяснили проблемами в безопасности системы, а по другим сервисам холдинга — санкциями.
- 13 июля Евросоюз ввел санкции против компаний VK и «Коммуникационная платформа» — разработчика и оператора «Макса». В ЕС заявили, что VK «сотрудничала с российскими властями, в том числе предоставляя им данные о пользователях своих сервисов», а также участвовала в разработке Max «при поддержке государства». Санкции ЕС были также введены против гендиректора «Коммуникационной платформы» Елены Багудиной.
- Среди причин наложения санкций на ООО «Коммуникационная платформа» приводится то, что приложение «Макс» «способно отслеживать коммуникации, в том числе с использованием VPN, собирать данные об установленных на телефоне приложениях и т. д.».
- В документе сказано, что внедрение и продвижение «Макса» сопровождались мерами по ограничению работы других приложений, таких как WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Telegram, в России.
Реакция властей
- Минцифры в ответ на действия Apple поручило ФАС рассмотреть факт несоблюдения компанией российских законов.
- Санкции против холдинга VK и юрлица «Макса» в Кремле называли абсурдными.
- Зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в разговоре с «Осторожно, новости» заявил, что в ближайшее время РКН и правительство РФ могут подать в суд на компании, удалившие «Макс» и VK, а также «наложить на них штрафные санкции».
- Он добавил, что предложил «Макс» «сделать коллаборации с банками, мобильными точками продаж, сетями питания, ресторанами, „Госуслугами“, чтобы в любом месте человек зашел и через QR-код скачал или обновил» приложение.