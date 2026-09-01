В App Store появились поддельные копии удаленных российских приложений
В магазине приложений App Store стали появляться поддельные копии популярных российских сервисов, в том числе видеохостинга Rutube, мессенджера «Макс» и платформы VK Video, обратил внимание «Ъ».
Одно из поддельных приложений полностью копирует название и логотип Rutube. Платформа поднялась на первое место в российском рейтинге раздела «Развлечения». На самом деле это загрузчик видео из соцсетей, который показывает рекламу. В «Газпром-Медиа Холдинге» подтвердили «Ъ», что приложение не имеет отношения к компании.
В App Store также появилось приложение VKI Video, которое возглавило российский рейтинг раздела «Газеты и журналы». Сервис представляет собой не видеохостинг, а платформу для написания отзывов. MaxMessenger занял второе место в рейтинге раздела «Социальные сети». В пресс-службе «Макса» сказали «Ъ», что приложение не имеет отношения к настоящему мессенджеру. Некоторые копирующие «Макс» приложения уже были удалены из App Store.
Бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий сказал «Ъ», что поддельные приложения российских сервисов в App Store могут быть созданы для компрометации устройств и кражи данных. Другая версия — создатели приложений хотели заработать на показе рекламы, пока пользователи не обнаружили обман.
Apple в июне удалила из App Store приложения холдинга VK, а том числе «Макс», «ВКонтакте», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства и другие. Компания объяснила решение тем, что выполняла требования санкционных правил. Позже приложения VK пропали из Google Play.
Подробнее — в материале «Ъ» «Магазин разряжен».
В июне 2026 года Apple исключила из App Store основные сервисы VK, включая «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», VK Видео, VK Музыку, VK Знакомства и Mail.ru. Ранее, в начале июня 2026 года, из App Store исчез мессенджер Max. По данным пресс-службы «ВКонтакте», приложения были удалены без предупреждения, и компания никогда не находилась под санкциями, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов.
Минцифры РФ обратилось в Федеральную антимонопольную службу, назвав удаление приложений VK из App Store проявлением недобросовестной конкуренции. В министерстве считают, что это связано с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями. Последствием блокировки могут стать серьёзные проблемы в части кибербезопасности из-за отсутствия возможности обновлений, что приведёт к накоплению уязвимостей и проблемам совместимости.