В РАПУ допустили рост выпуска калийных удобрений на 1 млн тонн в 2027 году
Российские производители в 2027 году могут нарастить выпуск удобрений, в том числе выпустить на 1 млн т больше калия. Об этом заявил ТАСС глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
«Да, рост возможен за счет введения новых мощностей, увеличения добычи в первую очередь»,— сказал господин Гурьев. По его словам, прогноз на 2026 год остается прежним.
Ранее в РАПУ говорили, что рассчитывают на выпуск в 2026 году 66 млн т удобрений, экспорт ожидается на уровне 45 млн т. В 2025 году российские предприятия произвели 65,5 млн т удобрений.