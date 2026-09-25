Дата-центр запустится в космосе

Google запустит первый дата-центр для искусственного интеллекта в космос. Речь об экспериментальном спутнике проекта Suncatcher. На его борту разместят специализированные процессоры: компания хочет проверить, смогут ли они стабильно работать в космосе и выдерживать радиацию, вибрации и перепады температур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aleksandra Michalska / Reuters Фото: Aleksandra Michalska / Reuters

В будущем Google планирует собрать на орбите целую сеть таких аппаратов. Спутники смогут получать солнечную энергию и обмениваться данными по лазерным каналам. Однако о запуске полноценного ЦОДа в космос пока говорить слишком рано, считает основатель группы компаний «Инсек» Алексей Бегаев:

«На Земле в перспективе ограничена энергия. Уже сейчас ее не хватает, а дата-центр — это самый мощный объект, потребляющий этот ресурс. Такое строительство не требует много времени. Но согласование процедур, выделение земельных участков, подведение сетевой инфраструктуры — это все будет препятствием для строительства и масштабирования ЦОДов. Поэтому взгляд в космос — это тестирование ниши в развитии ИИ-ЦОДов в новых условиях, некая проба пера.

Что касается успешности этой технологии, то в долгосрочной перспективе это вполне правильная постановка задачи. Говорить о том, что дата-центры, которые уже существуют на Земле, прямо сейчас полетят на спутниках в космос, очень преждевременно. Хотя, наверное, в какой-то далекой перспективе это решаемо. Но есть вопрос экономической целесообразности: некоторые задачи, которые стоят перед нами на Земле, в космосе решаются легче. С другой стороны, это добавляет много дополнительных технических и юридических проблем.

Сейчас проходит тестирование этой технологии. Берется ИИ-чип, который отличается от обычных вычислительных своей архитектурой, и запускается в космос. Проверяется его живучесть в новых условиях, то есть устойчивость к перепадам температуры и радиации. Поэтому то, что сейчас происходит, — это аккуратные эксперименты, которые не решают задачу глобального переноса ЦОД. В перспективе это возможно, но для этого нужно маленькими шажками решить очень много технических проблем».

Параллельно похожий проект развивает SpaceX. Илон Маск недавно заявил, что компания планирует начать выводить на орбиту суперкомпьютеры Nvidia с искусственным интеллектом уже в следующем году. При этом вполне возможно, что Google и SpaceX работают вместе, считает советник генерального директора группы компаний «Геоскан» Андрей Ионин:

«Сам Google спутники не делает, в отличие от Маска. Второе: корпорация активно сотрудничает со SpaceX с самого начала создания системы Starlink. Неслучайно, когда год назад Маск запустил услуги связи для смартфонов, в приоритете были именно сервисы Google. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, один и тот же проект.

Что касается его перспектив, я оцениваю их как абсолютно неопределенные. Пока непонятно, как это вообще будет происходить и на каких орбитах они разместятся. Это ключевой вопрос, потому что из-за системы Starlink на низких орбитах уже стало тесно. По сути, это ограниченный ресурс. Google и Маск заявляют об этом только потому, что сейчас полностью отсутствует международное регулирование движения в космосе. И вопрос здесь уже не в экономике этих дата-центров и не в технической возможности их создания, а в рисках для человечества в случае нештатной ситуации в космосе.

Что касается прибыльности, еще в отчете перед IPO SpaceX один из разделов был посвящен именно дата-центрам. Но никто не обратил внимания, что в конце раздела было написано о неясности технико-экономической целесообразности. Компания SpaceX вышла на IPO, и теперь она живет по принципу квартальных, полугодовых и годовых обещаний. Даже не прибыли. Никто от SpaceX ее не ждет».

Первый экспериментальный спутник Google планирует запустить 1 октября 2026 года. В 2027 году компания собирается отправить на орбиту еще два аппарата, чтобы проверить связь между ними и возможность объединять их вычислительные мощности. При этом точных сроков появления полноценного дата-центра компания пока не называет.

Астон О’Салливан