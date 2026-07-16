Захарова прокомментировала удаление «Макса» из Google Play
Представитель МИД России Мария Захарова назвала «классикой западной цензуры» удаление российского мессенджера «Макс» из магазина приложений Google Play. Об этом дипломат заявила в разговоре с ТАСС.
Мария Захарова
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Сегодня из Google Play пропали приложения «Макс», «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru. В начале июня «Макс» и и несколько приложений VK удалили из Apple Store. В Apple объяснили решение санкционными правилами. В пресс-службе VK отмечали, что ограничения не влияют на работу сервисов и приложений.
Подробнее — в материале «Ъ» «Исключительный подход».
Удаление российских приложений из магазинов, таких как Google Play и App Store, является частью более широкой тенденции, связанной с санкциями против России. Ранее Apple уже удаляла приложения VK из App Store в сентябре 2022 года, но часть из них была восстановлена через месяц. Подобные действия также затронули и другие российские приложения, например, Альфа-Банка, Сбербанка и 2ГИС, которые были удалены из App Store и Google Play. Huawei также удалила приложения российских подсанкционных банков из своего магазина AppGallery.
Компании, включая Apple, заявляют, что соблюдают законы юрисдикций, в которых они работают. Однако российские власти рассматривают эти действия как проявление недобросовестной конкуренции и связывают их с защитой интересов зарубежных платформ. Например, Минцифры РФ обратилось в ФАС для рассмотрения действий Apple после удаления приложений VK, указывая на несоблюдение российских законов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что удаление российских приложений ставит под вопрос надежность сервисов Apple и требует разъяснений.