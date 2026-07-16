Захарова прокомментировала удаление «Макса» из Google Play

Составлено ИИ-Ассистентъ

Удаление российских приложений из магазинов, таких как Google Play и App Store, является частью более широкой тенденции, связанной с санкциями против России. Ранее Apple уже удаляла приложения VK из App Store в сентябре 2022 года, но часть из них была восстановлена через месяц. Подобные действия также затронули и другие российские приложения, например, Альфа-Банка, Сбербанка и 2ГИС, которые были удалены из App Store и Google Play. Huawei также удалила приложения российских подсанкционных банков из своего магазина AppGallery.

Компании, включая Apple, заявляют, что соблюдают законы юрисдикций, в которых они работают. Однако российские власти рассматривают эти действия как проявление недобросовестной конкуренции и связывают их с защитой интересов зарубежных платформ. Например, Минцифры РФ обратилось в ФАС для рассмотрения действий Apple после удаления приложений VK, указывая на несоблюдение российских законов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что удаление российских приложений ставит под вопрос надежность сервисов Apple и требует разъяснений.