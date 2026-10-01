Google сообщила о запуске новой модели ИИ Gemini 4 Argon не для широкой публики

Google объявила о запуске новой модели искусственного интеллекта — Gemini 4 Argon. В компании заявили о существенном росте производительности в программировании, анализе данных и кибербезопасности. Лимит выходных токенов модели увеличили с 64 тыс. сразу до 1 млн токенов — модель сможет за один раз обрабатывать больше объемов данных и действовать более автономно.

Доступ к Argon пока закрыт для широкой публики. Сейчас нейросеть тестируют специалисты и правительственные структуры США, а в ближайшее время ее откроют для разработчиков, корпоративных клиентов и подписчиков Google AI Ultra. Точные сроки полноценного публичного релиза компания пока не раскрывает.

Ранее компания OpenAI представила модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra. Выпуск следующей модели — GPT-6.1 — компания решила отменить из-за опасений по поводу безопасности.