Google сообщила о запуске новой модели ИИ Gemini 4 Argon не для широкой публики
Google объявила о запуске новой модели искусственного интеллекта — Gemini 4 Argon. В компании заявили о существенном росте производительности в программировании, анализе данных и кибербезопасности. Лимит выходных токенов модели увеличили с 64 тыс. сразу до 1 млн токенов — модель сможет за один раз обрабатывать больше объемов данных и действовать более автономно.
Доступ к Argon пока закрыт для широкой публики. Сейчас нейросеть тестируют специалисты и правительственные структуры США, а в ближайшее время ее откроют для разработчиков, корпоративных клиентов и подписчиков Google AI Ultra. Точные сроки полноценного публичного релиза компания пока не раскрывает.
Ранее компания OpenAI представила модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra. Выпуск следующей модели — GPT-6.1 — компания решила отменить из-за опасений по поводу безопасности.
Для модели с резко увеличенным объемом обрабатываемой информации поэтапный доступ снижает риск сразу столкнуться с массовой нагрузкой. В 2025 году эксперты связывали развитие ИИ с нехваткой видеокарт, дата-центров и электроэнергии: такие ресурсы нельзя быстро нарастить под новый поток пользователей.
У Google уже был опыт задержек запуска продвинутых моделей: в декабре 2023 года компания объясняла их длительным тестированием. Поэтому закрытая проверка Gemini 4 Argon одновременно ограничивает нагрузку на инфраструктуру и оставляет время для оценки работы модели перед расширением круга пользователей.