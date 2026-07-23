Еврокомиссия оштрафовала Google на $1 млрд за нарушение антимонопольных правил
Корпорация Google оштрафована на общую сумму €890 млн ($1 млрд) за нарушения Закона о цифровых рынках. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
Фото: Annegret Hilse / File Photo / Reuters
Штраф в размере €460 млн наложен на компанию за предоставление преимуществ в поисковой выдаче Google Search своим сервисам в таких сферах, как онлайн-торговля, транспорт, гостиничные услуги и т. д. В свою очередь, штраф в сумме €430 млн наложен за то, что, по мнению ЕК, сервис Google Play не позволяет разработчикам приложений направлять потребителей к альтернативным способам приобретения цифровых товаров и услуг.
Комментируя решение Еврокомиссии для лондонской The Guardian, Макс фон Тун, директор аналитического центра Open Markets Institute Europe, заметил, что штрафы являются «абсолютным минимумом» для компании, чья выручка в прошлом году составила более $400 млрд.
Тем не менее, говорят эксперты, решение ЕК может вызвать крайне негативную реакцию президента США Дональда Трампа. По словам одного из высокопоставленных чиновников ЕС, с которым общались корреспонденты The Guardian, ему не известно, как может отреагировать господин Трамп. Тем не менее, заметил чиновник, у ЕС есть «суверенное право» регулировать деятельность американских компаний в пределах своей юрисдикции.
Google уже отреагировала на решение о штрафах, раскритиковав его и отметив, что может обратиться в суд по этому поводу.
Штрафы Еврокомиссии в отношении транснациональных технологических компаний, включая Google, стали систематической практикой. В последние годы Евросоюз ужесточил регулирование цифровых рынков, приняв такие законы, как «Закон о цифровых рынках» (Digital Markets Act, DMA) и «Закон о цифровых услугах» (DSA). В соответствии с этими законами, компании, признанные «контролерами» или «привратниками» цифрового рынка, обязаны соблюдать ряд правил, направленных на борьбу с монополизмом и обеспечение честной конкуренции. За их нарушение предусмотрены крупные штрафы: до 10% мирового оборота за первое нарушение и до 20% за повторное.
За прошедшие годы Google неоднократно подвергался штрафам со стороны ЕС за нарушение антимонопольного законодательства. Например, в 2017 году компания была оштрафована на €2,42 млрд за искажение результатов поиска Google Shopping, а в 2018 году — на €4,3 млрд за злоупотребление доминирующим положением Android. Эти меры призваны заставить крупных игроков действовать в интересах пользователей и способствовать развитию конкуренции. Ранее, в сентябре 2025 года, на Google был наложен штраф в размере почти €3 млрд за антиконкурентную практику в сфере рекламы. Общая сумма штрафов, наложенных Еврокомиссией на крупнейшие технологические компании с начала 2024 года, превысила €6 млрд.
Подобные действия Еврокомиссии вызывают недовольство администрации США, которая считает, что ЕС «подавляет инновации и дискриминирует американские корпорации». Однако Еврокомиссия заявляет, что жесткая позиция регуляторов обусловлена стремлением защитить европейских граждан и обеспечить соблюдение правил для всех компаний, ведущих бизнес в ЕС. При этом, Еврокомиссия уже начала расследование в отношении других корпораций, подозревая их в недобросовестном использовании чужого контента при разработке моделей искусственного интеллекта и нечестном лоббировании своих продуктов.