Еврокомиссия оштрафовала Google на $1 млрд за нарушение антимонопольных правил

Корпорация Google оштрафована на общую сумму €890 млн ($1 млрд) за нарушения Закона о цифровых рынках. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / File Photo / Reuters Фото: Annegret Hilse / File Photo / Reuters

Штраф в размере €460 млн наложен на компанию за предоставление преимуществ в поисковой выдаче Google Search своим сервисам в таких сферах, как онлайн-торговля, транспорт, гостиничные услуги и т. д. В свою очередь, штраф в сумме €430 млн наложен за то, что, по мнению ЕК, сервис Google Play не позволяет разработчикам приложений направлять потребителей к альтернативным способам приобретения цифровых товаров и услуг.

Комментируя решение Еврокомиссии для лондонской The Guardian, Макс фон Тун, директор аналитического центра Open Markets Institute Europe, заметил, что штрафы являются «абсолютным минимумом» для компании, чья выручка в прошлом году составила более $400 млрд.

Тем не менее, говорят эксперты, решение ЕК может вызвать крайне негативную реакцию президента США Дональда Трампа. По словам одного из высокопоставленных чиновников ЕС, с которым общались корреспонденты The Guardian, ему не известно, как может отреагировать господин Трамп. Тем не менее, заметил чиновник, у ЕС есть «суверенное право» регулировать деятельность американских компаний в пределах своей юрисдикции.

Google уже отреагировала на решение о штрафах, раскритиковав его и отметив, что может обратиться в суд по этому поводу.