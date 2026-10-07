Власти Финляндии приостановили строительство дата-центров Google
Финские власти приостановили строительные работы на двух площадках, где Google планирует возвести дата-центры (центры обработки данных; ЦОД), сообщает «Би-би-си». Причиной стали опасения по поводу вырубки более 300 га леса.
Государственное надзорное агентство (LVV) заявило, что работы велись без обязательной оценки воздействия на окружающую среду. Финские природоохранные организации ранее также призывали остановить работы. Google признала, что «не соответствовала собственным высоким стандартам», и пообещала следовать указаниям властей. Работы остановлены как минимум до 23 октября.
Ранее Google объявила о рекордных инвестициях в Финляндию в размере €13 млрд на 2027–2028 годы. Проект включает новые дата-центры в Каяани, Мухосе и Ваала, а также расширение существующего объекта в Хамине.
Как отмечает «Би-би-си», Финляндия является привлекательной целью для строительства центров обработки данных благодаря прохладному климату, который помогает естественным образом охлаждать инфраструктуру центров, снижая их энергопотребление.
О протестах против строительства крупных ЦОД в других странах читайте в материале «Вас здесь не стояло».
Приостановка строительства дата-центров Google в Финляндии из-за отсутствия обязательной экологической оценки затрагивает проект, который, по оценке компании, на начальном этапе строительства в 2027–2028 годах создаст более 37 тыс. рабочих мест и будет ежегодно приносить €3,6 млрд в ВВП Финляндии. Это подчеркивает значимость соблюдения всех регуляторных процедур для реализации таких крупных инфраструктурных проектов.
Компания уже предпринимала шаги по интеграции своих дата-центров в местную инфраструктуру и энергетическую систему Финляндии. Google заключила 22-летнее соглашение о поддержке работы АЭС «Ловииса», развивает наземную ветроэнергетику и использует аккумуляторные системы для своих финских объектов. Избыточное тепло от дата-центра в Хамине уже используется для отопления города, обеспечивая до 80% потребностей. Текущая приостановка указывает на важность соблюдения экологических процедур даже для компаний с заявленными устойчивыми практиками и значительными экономическими вложениями.