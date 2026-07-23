Спрос на скачивание VK и Max резко вырос после удаления из AppStore и Google Play

Удаление приложений VK (MOEX: VKCO) и мессенджера Max из App Store и Google Play привело к резкому росту интереса пользователей к их скачиванию. По данным сервиса «Вордстат», в первые три дня после блокировки Max в Google Play число соответствующих поисковых запросов увеличилось почти в 1,8 раза по сравнению с предыдущим трехдневным периодом.

Наиболее заметный рост зафиксирован по запросам «Скачать макс» и «скачать max», которые прибавили 82% и 59% соответственно. Совокупный интерес к загрузке мессенджера увеличился на 79%. Одновременно выросло число запросов, связанных с сервисами VK. По словам аналитиков, интерес к скачиванию «ВКонтакте» увеличился на 46%, а к «Одноклассникам» — почти вдвое.

Эксперты связывают динамику с удалением российских приложений из зарубежных магазинов. 25 июня Apple исключила из App Store основные сервисы VK, включая «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», VK Видео, VK Музыку, VK Знакомства и Mail.ru. В начале июня из магазина приложений исчез и мессенджер Max.

Подробнее — в материале «Ъ» «Магазин разряжен».