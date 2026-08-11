Роспатент спустя два года разрешил Google зарегистрировать товарный знак Gemini
Роспатент согласился зарегистрировать в России товарный знак Gemini. Компания Google подавала заявки на регистрацию еще в 2024 году, передает РБК.
Фото: Didem Mente / Anadolu / AFP
Gemini — это бренд Google для всех продуктов и технологий на базе ИИ. Под ним корпорация объединила чат-боты, нейросетевые модели и ИИ-помощников во всех своих сервисах. В 2024 году компания подала в Роспатент четыре заявки на регистрацию товарного знака. Две из них касались регистрации по 9-му классу (компьютеры, программное обеспечение, устройства для связи, электроника) и 42-му классу товаров и услуг (научные и технологические услуги, разработка программного обеспечения, IT-решения). Еще две заявки относились к международной регистрации по Мадридской системе.
Изначально ведомство отказало по всем четырем заявкам. Однако заявку по 42-му классу в итоге удалось оспорить. Причиной отказа в регистрации заявок стало сходство с обозначением Gemini чешской компании Finshape Czechia. Организация владеет исключительным правом на его использование до 2027 года.
Американская компания в итоге смогла получить от Finshape письменное согласие на предоставление правовой охраны знака Gemini в России. После этого Роспатент указал на семантическое и фонетическое сходство двух обозначений, но все же пришел к выводу о визуальных различиях и решил зарегистрировать товарный знак в России.
В октябре прошлого года стало известно, что количество ежемесячно активных пользователей нейросети Gemini превысило отметку в 650 млн. Число пользователей Gemini растет быстрыми темпами: до этого сообщалось, что в октябре 2024 года у ИИ-модели было 90 млн пользователей в месяц, а в марте 2025 года — 350 млн. В мае этого года Google представила ИИ-модель Gemini 3.5 Flash. Она сочетает передовые технологии искусственного интеллекта с возможностью автономного выполнения многоступенчатых задач.
В конце ноября 2025 года Google представила серию моделей искусственного интеллекта Gemini 3, которую назвали «самой продвинутой мультимодальной платформой в мире». Эта нейросеть интегрирована в приложение Gemini, поисковые продукты Google с AI Mode и AI Overviews. Также доступна версия Gemini 3 Pro через API и Google AI Studio.
По данным Google, число активных пользователей приложения Gemini достигло 650 млн в месяц, а AI Overviews — 2 млрд. Однако, в 2024 году хакеры из более чем 20 стран использовали Gemini для сбора информации при подготовке кибератак, а 12 ноября 2025 года Bloomberg сообщил об иске к Google с обвинением в тайном сборе личных данных из сервисов Gmail, Google Meet и Google Chat с помощью Gemini.
При этом Google DeepMind, подразделение корпорации, в 2026 году распустило команду AlphaFold, которая создала инструмент для прогнозирования структуры белков. Большинство авторов оригинальных исследований AlphaFold были переведены в другие подразделения, в том числе в команды, занимающиеся разработкой больших языковых моделей Gemini. Вице-президент по исследованиям Google DeepMind Пушмит Коли заявил, что такие перестановки связаны с изменением стратегии компании, которая теперь концентрируется на разработке систем на основе Gemini.