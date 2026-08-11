Роспатент спустя два года разрешил Google зарегистрировать товарный знак Gemini

Роспатент согласился зарегистрировать в России товарный знак Gemini. Компания Google подавала заявки на регистрацию еще в 2024 году, передает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Didem Mente / Anadolu / AFP Фото: Didem Mente / Anadolu / AFP

Gemini — это бренд Google для всех продуктов и технологий на базе ИИ. Под ним корпорация объединила чат-боты, нейросетевые модели и ИИ-помощников во всех своих сервисах. В 2024 году компания подала в Роспатент четыре заявки на регистрацию товарного знака. Две из них касались регистрации по 9-му классу (компьютеры, программное обеспечение, устройства для связи, электроника) и 42-му классу товаров и услуг (научные и технологические услуги, разработка программного обеспечения, IT-решения). Еще две заявки относились к международной регистрации по Мадридской системе.

Изначально ведомство отказало по всем четырем заявкам. Однако заявку по 42-му классу в итоге удалось оспорить. Причиной отказа в регистрации заявок стало сходство с обозначением Gemini чешской компании Finshape Czechia. Организация владеет исключительным правом на его использование до 2027 года.

Американская компания в итоге смогла получить от Finshape письменное согласие на предоставление правовой охраны знака Gemini в России. После этого Роспатент указал на семантическое и фонетическое сходство двух обозначений, но все же пришел к выводу о визуальных различиях и решил зарегистрировать товарный знак в России.

В октябре прошлого года стало известно, что количество ежемесячно активных пользователей нейросети Gemini превысило отметку в 650 млн. Число пользователей Gemini растет быстрыми темпами: до этого сообщалось, что в октябре 2024 года у ИИ-модели было 90 млн пользователей в месяц, а в марте 2025 года — 350 млн. В мае этого года Google представила ИИ-модель Gemini 3.5 Flash. Она сочетает передовые технологии искусственного интеллекта с возможностью автономного выполнения многоступенчатых задач.