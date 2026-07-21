В Google утекли переписки пользователей с DeepSeek
Переписки пользователей с китайской нейросетью DeepSeek оказались доступны в поисковой выдаче Google. В общедоступных чатах содержится пометка: «Этот общий диалог создан искусственным интеллектом, предназначен только для ознакомления», обратил внимание «Ъ».
Компания-разработчик не комментировала информацию об утечке данных. Сейчас в переписке с DeepSeek есть возможность создать публичную ссылку, чтобы поделиться конкретным диалогом. При нажатии кнопки сервис предупреждает, что содержимое сможет просмотреть любой пользователь с доступом к этой ссылке, а также рекомендует проверить наличие конфиденциальной информации.
В обнаруженных «Ъ» переписках по запросу в Google приватной информации не было, а скачать документы приложение не позволяло. Однако есть возможность сделать новый запрос и продолжить диалог. Вместе с этим попасть в аккаунт или прочитать закрытую историю запросов DeepSeek не дает.
Инциденты с утечками данных у нейросети DeepSeek не единичны. Так, в начале 2025 года произошла крупная утечка данных из-за некорректно настроенной облачной базы, которая открыла доступ к более чем миллиону записей, включая чаты пользователей, API-ключи и системные логи, о чем сообщила международная организация OWASP. Также ранее, в начале прошлого года (до 2025 г.), у DeepSeek уже были случаи утечки конфиденциальных данных, среди которых зафиксированы и личные чаты пользователей.
DeepSeek, китайский разработчик нейросетей, по мнению ряда американских представителей, может нарушать приватность пользователей и потенциально открывать доступ к конфиденциальной государственной информации иностранным недоброжелателям. Из-за опасений по поводу использования персональных данных, государственные служащие в Японии были призваны воздержаться от использования DeepSeek. Власти Китая, в свою очередь, усилили контроль над сотрудниками DeepSeek для предотвращения утечки конфиденциальной информации о китайских достижениях в области ИИ.