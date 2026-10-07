Google инвестирует в модернизацию 11 действующих в США ядерных реакторов

Техногигант Google и американский оператор атомных станций Constellation Energy заключили 20-летнее соглашение по модернизации 11 действующих реакторов. Оно позволит увеличить их совокупную мощность на 890 МВт, которые будут направлены на обеспечение электроэнергией новых центров обработки данных, сообщает The Wall Street Journal.

Модернизация атомных реакторов обеспечит выработку дополнительной электроэнергии, объем которой суммарно будет сравним с выработкой нового крупного реактора. Сделка оценивается как крупнейший в истории проект по увеличению мощности действующих реакторов. Constellation заявила, что планирует инвестировать в модернизацию более $4,3 млрд. В компании добавляют, что финансовая поддержка предоставлена непосредственно Google.

Constellation планирует завершить первый этап модернизации в 2028 году. Модернизация всех 11 реакторов закончится в 2032 или 2033 году. Google и Constellation заключили дополнительное 15-летнее соглашение о поставках 2700 МВт электроэнергии на энергетический рынок в Среднеатлантическом и Среднезападном регионах США. Компании также заявили о планах по разработке новых систем генерации и хранения электроэнергии, программ управления спросом, которые позволяют перераспределять или снижать потребление электроэнергии при перегрузке сети.

После объявления о соглашении акции Constellation выросли на 12%, что вызвало рост котировок среди других производителей электроэнергии. Акции Talen Energy выросли на 12%, Vistra — на 11%, а NRG Energy — на 7%.

Влад Никифоров