Google представила четыре смартфона серии Pixel 11

Google презентовала смартфон Pixel 11 и три его разновидности — Pro, Pro XL и Pro Fold. Они представлены на сайте компании. Продажи начнутся 20 августа.

Стоимость базовой модели Pixel 11 с 256 ГБ встроенной памяти составляет $899. От комплектации с 128 ГБ памяти Google отказалась. Объем оперативной памяти — 12 ГБ. Смартфон будет доступен в фиолетовом, зеленом, черном и пурпурном цветах.

Цена на Pixel 11 Pro и Pro XL начинается от $1099. Pixel 11 Pro доступен в двух комплектациях — с 256 и 512 ГБ встроенной памяти. Pro XL — с 256, 512 и 1024 ГБ. Есть два варианта объема оперативной памяти — 12 и 16 ГБ. Смартфоны представлены в черном цвете с матовыми боковыми гранями, а также в оливковом, светло-голубом и оранжевом цветах с глянцевыми боковыми гранями.

Pixel 11 Pro Fold стоит $1899. Базовая комплектация включает 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Смартфон представлен в оливковом и черном цветах. По словам разработчиков, смартфон в три раза прочнее прошлогодней модели Pro Fold.