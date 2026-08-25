Суд отклонил жалобу Google на взыскание 160 млрд руб. в пользу российского «Гугла»
Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу Google Ireland Limited и Google International LLC. на взыскание 160,3 млрд руб. в пользу ООО «Гугл». Иск о признании недействительными сделок между российской и ирландской структурами компании подавал конкурсный управляющий юрлица Google в РФ Валерий Таляровский, передает «Интерфакс».
Арбитражный суд Москвы 16 февраля постановил взыскать с Google Ireland Limited 101,7 млрд руб. основного долга и еще 58,6 млрд руб. процентов. Девятый арбитражный суд Москвы отклонил жалобы международных структур Google 4 июня.
Валерий Таляровский требовал признать недействительными расторжение договора о перепродаже рекламного пространства в 2009 году и заключение нового соглашения в апреле 2018 года. То же касалось платежей ООО «Гугл» в пользу Google Ireland на сумму более 373,7 млрд руб. с 1 апреля 2018-го по 3 марта 2022 года. Суд удовлетворил требование.
В феврале 2026 года Верховный суд России не стал пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые признали требования российских телеканалов к ООО «Гугл» на сумму более 91,5 квинтиллиона рублей из-за блокировки их каналов на YouTube. Это решение было принято после рассмотрения кассационной жалобы Google International LLC, материнской компании ООО «Гугл».
Ранее, в октябре 2023 года, ООО «Гугл» было признано банкротом по заявлению самой компании. В июле 2024 года по иску Валерия Таляровского, конкурсного управляющего ООО «Гугл», суд взыскал с Google 10 млрд рублей в пользу ее бывшей российской «дочки». Кроме того, в апреле 2026 года кассационная инстанция Московского округа подтвердила, что спор петербургского «Радио 44» с Google из-за блокировки YouTube-аккаунта может рассматриваться российскими судами, отклонив доводы Google LLC о компетенции английских судов или Лондонского арбитража.