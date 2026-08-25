Суд отклонил жалобу Google на взыскание 160 млрд руб. в пользу российского «Гугла»

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу Google Ireland Limited и Google International LLC. на взыскание 160,3 млрд руб. в пользу ООО «Гугл». Иск о признании недействительными сделок между российской и ирландской структурами компании подавал конкурсный управляющий юрлица Google в РФ Валерий Таляровский, передает «Интерфакс».

Арбитражный суд Москвы 16 февраля постановил взыскать с Google Ireland Limited 101,7 млрд руб. основного долга и еще 58,6 млрд руб. процентов. Девятый арбитражный суд Москвы отклонил жалобы международных структур Google 4 июня.

Валерий Таляровский требовал признать недействительными расторжение договора о перепродаже рекламного пространства в 2009 году и заключение нового соглашения в апреле 2018 года. То же касалось платежей ООО «Гугл» в пользу Google Ireland на сумму более 373,7 млрд руб. с 1 апреля 2018-го по 3 марта 2022 года. Суд удовлетворил требование.