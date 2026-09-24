Шадаев: верификация Google может помешать установке российских приложений
Новые правила американской компании Google могут помешать свободной установке российских мобильных приложений на устройства с операционной системой Android. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, под удар в первую очередь могут попасть разработчики, чьи приложения уже были удалены из магазинов.
Глава Минцифры Максут Шадаев
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
«Минцифры оценивает эти риски и формирует совместно с отраслью предложения по их минимизации», — сказал господин Шадаев. О введении Google механизма верификации разработчиков (Android Developer Verification) стало известно в августе. Система проверяет происхождение приложения и внедряется поэтапно.
Установка приложений от разработчиков, не прошедших верификацию, будет усложнена: пользователям придется изменить настройки устройства, пройти биометрическую аутентификацию или ввести пароль блокировки, подтвердить добровольность действий, перезагрузить смартфон и подождать 24 часа.
После этого нужно вернуться в настройки и выбрать, разрешить ли использование приложений от непроверенных разработчиков в течение недели или бессрочно. В Google объясняли эту меру борьбой с вредоносным ПО. С 30 сентября правила начнут действовать в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, на другие страны их распространят в 2027 году.
С 2027 года российские разработчики не смогут пройти верификацию в рамках программы Android Developer Verification от Google, поскольку она не будет работать в странах под санкциями. Это означает, что приложения от таких незарегистрированных разработчиков, распространяемые через независимые магазины, будут устанавливаться по расширенному сценарию. Новые требования затронут не только первичную установку, но и последующие обновления программ.
Судьба российских альтернативных магазинов приложений будет зависеть от их способности получить сертификацию Google или договориться с производителями устройств о предустановке. Однако для российских пользователей установка магазина RuStore, даже если на него распространится это ограничение, может стать решением, так как ее достаточно пройти один раз, и она закрывает более 90% потребностей.