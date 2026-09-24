Шадаев: верификация Google может помешать установке российских приложений

Новые правила американской компании Google могут помешать свободной установке российских мобильных приложений на устройства с операционной системой Android. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, под удар в первую очередь могут попасть разработчики, чьи приложения уже были удалены из магазинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минцифры Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Глава Минцифры Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Минцифры оценивает эти риски и формирует совместно с отраслью предложения по их минимизации», — сказал господин Шадаев. О введении Google механизма верификации разработчиков (Android Developer Verification) стало известно в августе. Система проверяет происхождение приложения и внедряется поэтапно.

Установка приложений от разработчиков, не прошедших верификацию, будет усложнена: пользователям придется изменить настройки устройства, пройти биометрическую аутентификацию или ввести пароль блокировки, подтвердить добровольность действий, перезагрузить смартфон и подождать 24 часа.

После этого нужно вернуться в настройки и выбрать, разрешить ли использование приложений от непроверенных разработчиков в течение недели или бессрочно. В Google объясняли эту меру борьбой с вредоносным ПО. С 30 сентября правила начнут действовать в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, на другие страны их распространят в 2027 году.