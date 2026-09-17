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Google DeepMind запустила институт для исследования общего ИИ

Подразделение Google по разработке искусственного интеллекта (ИИ) DeepMind создала институт для изучения безопасного развития общего ИИ (AGI). Об этом указано в сообщении компании.

Новая структура получила название Институт DeepMind (DeepMind Institute). Главной задачей платформы станет стимулирование междисциплинарных исследований с привлечением экспертов из Google, научного сообщества, сферы искусства и государственных институтов.

Исследователи сосредоточатся на вопросах безопасного создания AGI, регулирования сообществ ИИ-агентов, оценке био- и киберрисков, а также на адаптации общественных институтов и законодательства к эпохе универсального ИИ.

В компании отметили, что современный ИИ приближается к уровню AGI — системе, способной полностью воспроизвести когнитивные функции человеческого мозга. В DeepMind рассчитывают, что общий ИИ станет главным инструментом для научных прорывов в медицине, поиске чистых источников энергии и развитии экономики. Однако в компании подчеркнули, что ответственность за безопасное внедрение технологии лежит на всем обществе.

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