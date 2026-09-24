Установку пропишут в «карте рисков»

Мобильный софт может стать труднее устанавливать на Android. Такой сценарий есть в «карте рисков» Минцифры, заявил глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, сейчас власти допускают, что произойти может что угодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В августе 2026-го Google объявила об ужесточении правил установки приложений на Android, правда, сообщалось, что это затронет Бразилию, Индонезию, Сингапур и Таиланд. Основной риск заключается не в полном запрете российских приложений, а в том, как программы будут проверяться, говорит автор интернет-издания «Код.ру» Владислав Войтенко:

«Google внедряет новую систему постепенно, а глобально распространить ее на все источники установки планирует лишь в 2027 году. Суть изменений в том, что на сертифицированных Android-устройствах обычным способом должны будут устанавливаться приложения, зарегистрированные за прошедшими проверку разработчиками.

Причем неважно, откуда пользователь получает приложение: из магазина или напрямую в виде APK-файла. Если российская компания сможет пройти верификацию Google и зарегистрировать приложение, она по-прежнему сможет распространять его через собственный сайт или другие источники. Риски возникают для тех разработчиков, которые по каким-либо причинам, в том числе из-за санкционных ограничений, не смогут пройти такую проверку.

Полностью возможность установить приложение непроверенного разработчика Google не убирает. Пользователь сможет воспользоваться специальным расширенным режимом, но для его первоначального включения потребуется пройти дополнительные проверки и подождать 24 часа. Также останется установка через механизм ADB. Для технически подготовленного пользователя это решаемо, но для массовой аудитории процесс станет заметно сложнее».

Тогда же Apple заблокировала популярные инструменты для восстановления и переноса программ, удаленных из App Store. Они использовались в том числе чтобы устанавливать банковские приложения. Но настолько далеко Google вряд ли зайдет, считает эксперт по защите персональных данных, исполнительный директор «Б-152» Максим Лагутин:

«Если в Apple у тебя защищенный контур, закрытая платформа, и только прошедшие верификацию, регистрацию определенные разработчики могут выкладывать, в Google такого нет жесткого отбора и контроля, и требований к разработчикам. Поэтому практически любой может стать разработчиком там. При этом платформа считается не менее защищенной, чем Apple. Я думаю, здесь основные риски больше в доступе, то есть по какому пути пойдет Google.

Пользователи смогут также безопасно устанавливать приложения. Зависит от того, насколько Google далеко зайдет. Мне кажется, для пользователя вообще ничего особо не изменится. Изменится именно для разработчиков. Самая высокая вероятность того, что придется скачивать приложения с сайта откуда-нибудь, а не с Google Play».

В июне 2026 года из App Store удалили приложение мессенджера «Макс», а позже и приложения экосистемы VK. После этого ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что каждый второй потенциальный покупатель смартфона не стал бы рассматривать iPhone. Однако, как сообщал РБК со ссылкой на участников рынка, продажи устройств на iOS не сократились.

Юлия Савина, Илья Сизов