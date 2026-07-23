Магазин разряжен

Удаление приложений VK (MOEX: VKCO) и Max из App Store и Google Play и введение санкций ЕС поставили российский холдинг перед необходимостью реорганизации активов и перестройки каналов дистрибуции. “Ъ” разбирался, какие юридические риски возникают при попытке вывести подразделения компаний из-под санкционного контроля, как технологическая верификация разработчиков Google может ограничить работу альтернативных магазинов и почему история с VK — это не частный случай, а прецедент для других российских ИТ-компаний, ведущих деятельность в западных экосистемах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Хроники ограничений 25 июня 2026 года Apple без предупреждения удалила из App Store все основные приложения холдинга VK: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Знакомства», а также почту Mail.ru. Ранее, в начале июня, из App Store исчез мессенджер Max. Apple объяснила удаление последнего проблемами в безопасности системы, а других сервисов — санкционными правилами. 13 июля Евросоюз ввел блокирующие санкции против головной компании VK и ее дочерней структуры ООО «Коммуникационная платформа» — разработчика Max. В документе Совета ЕС утверждается, что VK «оказывает техническую поддержку репрессиям против гражданского общества», сотрудничала с российскими властями, предоставляла данные о пользователях и так далее. Санкции также наложены на гендиректора «Коммуникационной платформы» Елену Багудину. Удаление приложений VK и Max из магазинов приложений App Store и Google Play спровоцировало резкий всплеск интереса к их скачиванию. По данным аналитического инструмента «Вордстат», показывающего динамику поисковых запросов в российском сегменте интернета, в первые три дня после блокировки в Google Play (16–18 июля) средняя доля запросов со словами «Скачать Макс» выросла в 1,82 раза по сравнению с предшествующими тремя днями, «Скачать Max» (латиницей) — в 1,59 раза. Суммарно по всем вариантам написания интерес к скачиванию Max увеличился в 1,79 раза. Аналогичный рост отмечен и в отношении сервисов VK: общий прирост по запросам «Скачать ВК» и «Скачать VK» составил 46%, при этом вариант на латинице показал динамику выше (+69%). Запросы по «Одноклассникам» подскочили почти вдвое (в 1,94 раза), что указывает на общий ажиотаж вокруг соцсетей холдинга (см. инфографику). 15 июля VK договорилась о продаже 100% магазина приложений RuStore гендиректору компании-разработчика Дмитрию Панкрушеву, а уже 16 июля приложения VK и Max были удалены из Google Play. Вслед за ними из магазина исчезли «Дзен», сервис объявлений «Юла», «Одноклассники» и Mail.ru. В тот же день VK объявила о полном переходе на домен .ru. Таким образом, за неполные три недели VK лишилась присутствия в обоих крупнейших мировых магазинах приложений, попала под санкции ЕС, продала ключевой актив и сменила домен верхнего уровня. Котировки VK на Мосбирже отреагировали на события резким падением. 15 июня акции стоили около 242 руб. за штуку. 25 июня, после удаления приложений из App Store, бумаги опускались до 183,4 руб.— исторического минимума с момента выхода компании на биржу в 2021 году. С начала года VK лишилась 39% капитализации, или 73 млрд руб. в денежном выражении. 16 июля, после объявления о продаже RuStore и удалении приложений из Google Play, торги акциями VK начались с падения — цена опускалась до 128 руб. К концу дня бумаги торговались на уровне 129,65 руб. (–7,28%).

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Предупреждающий шаг Минцифры назвало шаг Apple политически мотивированным и попросило Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить компанию на соблюдение российских законов. 1 июля ФАС выдала Apple предупреждение — компании необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного ПО. Срок исполнения — до 15 июля 2026 года, в противном случае Apple грозит штраф до 4 млрд руб. Ключевой юридической нестыковкой называет удаление приложений VK до введения санкций ЕС управляющий партнер ЮК ЭБР Александр Журавлев. Apple удалила Max и другие приложения VK до включения холдинга в санкционный список ЕС 13 июля, поэтому санкции ЕС не могли быть первоначальным юридическим основанием для действий Apple. Google же удалила приложения после введения европейских санкций, поэтому применительно к ней связь с решением ЕС выглядит более вероятной. В случае с Apple позиция ФАС потенциально сильнее, поскольку App Store является практически безальтернативным каналом распространения приложений на iOS, добавляет господин Журавлев. У Apple и Google в России не осталось ни юрлиц, ни активов — «решение получить можно, исполнить нечем», напоминает партнер UCL Law Firm Тамрин Дарбаков. Перспективы обжалования санкций ЕС для VK выглядят крайне ограниченными, считает профессор РГСУ Константин Поздняков. Суд требует от заявителей доказательств отсутствия связи с подсанкционными структурами, что в случае VK практически невыполнимо. Единственным реальным путем, по мнению эксперта, остается привлечение независимых инвесторов и максимальное разделение активов, однако «половинчатые меры» вроде продажи активов менеджменту лишь усиливают репутационные риски без реального снятия санкционного давления.

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Обходные пути Закон об обязательной предустановке российского ПО на ввозимые в страну смартфоны и другие устройства вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень приложений определило Минцифры. Среди них — сервисы VK, «Яндекса», платежная система «Мир», приложение «Госуслуги» и другие. Google для устройств на Android реализовала предустановку российских приложений. Apple договаривалась с Минцифры о компромиссном варианте: вместо физической предустановки компания реализовала специальный экран во время первой настройки устройств с перечнем российских сервисов, рекомендуемых к установке. С 1 сентября 2025 года RuStore стал обязательным для предустановки на гаджетах с операционными системами iOS (Apple) и HyperOS (Xiaomi). До этого он предустанавливался на технику с Android и HarmonyOS. Однако требования по предустановке RuStore на iOS, как отмечают источники, пока не выполняются в полном объеме. В топ самых скачиваемых приложений в RuStore, по данным магазина, входят «Сбербанк Онлайн», Max, Ozon, «Авито» и «ВКонтакте». Продажу RuStore менеджменту эксперты связывали с попыткой вывести магазин приложений из-под санкционного зонта холдинга. Однако, как отмечает Тамрин Дарбаков, схема вывода активов, использованная «Сбером» в 2022–2023 годах, практически неприменима к VK. Закон №292-ФЗ, по которому действовал Сбербанк,— узкоспециальная конструкция для банков: он разрешал перевести на новое юрлицо активы, замороженные санкциями, вместе с обязательствами перед иностранными кредиторами. VK доступна только обычная реорганизация — выделение юрлица или продажа долей, и здесь минимум три препятствия. Кредиторы, чьи права возникли до уведомления о реорганизации, вправе требовать досрочного погашения или обеспечения — это прямо бьет по любой поспешной схеме, плюс в договорах VK почти наверняка есть условия о кросс-дефолте при смене контроля. Ключевые активы — товарные знаки, лицензии, базы данных — «не переезжают автоматически», а музыкальные лицензии и вовсе часто запрещают передачу договора без согласия правообладателя. Продажа актива менеджменту сама по себе не свидетельствует о стремлении компании обойти санкции, однако может дополнительно проверяться иностранными регуляторами и контрагентами, отмечает Александр Журавлев. Санкционный режим ЕС учитывает не только владение, но и фактический контроль, так что даже нулевая доля VK в капитале не снимает риска, если холдинг продолжает управлять активом. Вопрос, пойдет ли VK по аналогичному пути с другими активами — VK Tech, «VK Музыкой», «VK Видео» и прочими сервисами,— пока остается открытым. VK Tech, по данным годовой отчетности за 2025 год, показывает выручку 18,8 млрд руб. при скорректированной EBITDA 4,8 млрд руб., что делает этот сегмент одним из самых маржинальных в структуре холдинга. Юридическое обособление прибыльных направлений могло бы снизить санкционные риски для них, однако, по мнению экспертов, требует времени и одобрения регуляторов, а сама по себе реорганизация не гарантирует защиты от санкций. Холдинг VK, по данным открытой отчетности, шестой год подряд получает чистый убыток — 24,9 млрд руб. по итогам 2025 года. Накопленным итогом за 2020–2025 годы потери компании достигли почти 200 млрд руб. Аналитик «Велес Капитала» Артем Михайлин прогнозирует потери по итогам 2026 года в размере 8 млрд руб. В отчетности за первый квартал 2026 года VK данные о прибыли и убытках не раскрыла.

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Android-разработчиков ждет фейсконтроль С 30 сентября 2026 года Google начинает поэтапное внедрение программы Android Developer Verification. Первыми странами, где требования вступят в силу, станут Бразилия, Индонезия, Сингапур и Таиланд. В 2027 году верификация будет распространена глобально на все сертифицированные Android-устройства. Программа требует от всех разработчиков — не только публикующих приложения в Google Play, но и распространяющих их через сторонние магазины — пройти верификацию личности и зарегистрировать пакеты приложений. Приложения от неверифицированных разработчиков будут заблокированы для установки на сертифицированных Android-устройствах. В официальной документации Google указано, что программа Android Developer Verification не будет работать в санкционных странах. Это означает, что разработчики из подсанкционных юрисдикций не смогут пройти верификацию, а их приложения — распространяться на сертифицированных Android-устройствах за пределами этих стран. Для RuStore это создает долгосрочные риски: с 2027 года приложения, опубликованные в российском магазине, но не прошедшие верификацию Google, не смогут устанавливаться на большинстве Android-смартфонов в мире. В VK настаивают, что программа не затронет пользователей в санкционных странах, а значит, российский рынок существенных изменений не почувствует. Последствия верификации разработчиков технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков оценивает как системное изменение правил работы на внутреннем рынке. Для крупных игроков, работающих с критической инфраструктурой, это снижает риски компрометации цепочек поставок. Однако для малых и средних команд возрастают административные издержки на входе в экосистему RuStore, что может замедлить вывод новых продуктов. В долгосрочной перспективе эксперт ожидает консолидации рынка вокруг проверенных разработчиков и повышения качества приложений за счет отсеивания недобросовестных участников. Но полной замены глобальных магазинов эта мера не обеспечит, поскольку она решает лишь идентификационную задачу, а не вопрос технологической зависимости от инфраструктуры правообладателей, подчеркивает Сергей Щербаков. При этом гендиректор «Открытой мобильной платформы» (разработчик ОС «Аврора») Павел Эйгес обращает внимание на принципиальный момент: заявленная цель Android Developer Verification — борьба с вредоносными приложениями и мошенничеством, однако механизм создает дополнительную точку контроля со стороны Google. На сертифицированных Android-устройствах разработчик должен будет подтвердить свою личность и зарегистрироваться в инфраструктуре Google независимо от источника установки, в том числе при распространении через сторонний магазин или сайт разработчика. По оценке господина Эйгеса, прямой угрозы блокировки RuStore в России прямо сейчас нет: первый этап программы не включает Россию, а глобальное расширение заявлено на 2027 год. Но долгосрочный риск очевиден: RuStore сохранит собственный каталог, платежные инструменты и отношения с разработчиками, однако на сертифицированных Android-устройствах возможность установки приложений будет зависеть от Google.

Судьба других российских приложений в иностранных магазинах Закон об обязательной предустановке российского ПО помимо сервисов VK включает приложения «Яндекса», «Лаборатории Касперского», платежную систему «Мир», «Госуслуги» и другие. После введения санкций против VK и удаления ее приложений из App Store и Google Play вопрос о судьбе остальных российских сервисов в западных магазинах становится актуальным. «Яндекс» — крупнейшая российская поисковая система. Именно через предустановку поисковика ФАС пытается воздействовать на Apple. По мнению экспертов, «Яндекс» в российской цифровой среде стал «сквозным компонентом», на который опираются десятки сервисов: карты, маркетплейсы, почта, браузер. Предустановка одного горизонтального элемента дает контроль над всей зависимой цепочкой. В «Яндексе» отказались от комментариев. Введение санкций против VK и Max создает тревожный прецедент, полагает партнер компании Comply Максим Али. В решении Совета ЕС приводятся мотивы, которые ставятся в вину VK и Max, в частности передача данных правоохранительным органам. Но в такой же ситуации находится любой сервис—организатор распространения информации, отмечает он. Это не только мессенджеры и почтовые сервисы, но даже каршеринги, у которых есть функционал обмена сообщениями. Они взаимодействуют с органами и передают им данные в силу «закона Яровой», который действует с 2016 года, и, равно как и Max, подчиняются разрабатываемым силовыми структурами требованиям. Еще один сомнительный пассаж, по его мнению,— это упоминание об обязательной предустановке Max на мобильные телефоны. Однако правила о предустановке касаются целого перечня приложений, включающего не только Max. И в целом, если отбросить политический аспект, мотивы, по которым были приняты санкции, не являются уникальными только для VK. В похожей ситуации находятся и другие, особенно крупные, российские ИТ-компании. Таким образом, введение санкций подтверждает возможность поражения в правах широкого спектра компаний, которые живут в российском правовом поле, резюмирует господин Али. «Не должно вводить в заблуждение то обстоятельство, что после удаления уже установленные приложения обычно продолжают работать: пользователи теряют возможность новой установки, восстановления приложения после замены телефона и получения обновлений. Для сервисов, связанных с финансами, связью или безопасностью, это критический риск»,— подчеркивает Павел Эйгес. Поэтому кроме обеспечения доступности Android-приложений в RuStore необходимо создавать версии для ОС «Аврора», развивать веб-версии как резервный канал, отказываться от зависимости от Google Mobile Services и Apple Push Notification Service, а также хранить ключи подписи под контролем российского разработчика. К схожим выводам приходит руководитель группы маркетинга и эксперт компании «Газинформсервис» Юрий Пашкевич. Он отмечает, что в зоне риска не только развлекательные сервисы, но и банковские приложения, «Госуслуги», корпоративные мессенджеры. Альтернативные магазины вроде RuStore — необходимый, но недостаточный ответ, поскольку смартфон все равно живет внутри инфраструктуры Google (push-уведомления, обновления ОС, проверки целостности устройства). Верификация разработчиков означает, что приложения из любых сторонних источников должны быть зарегистрированы разработчиком, прошедшим проверку Google. Для компаний под санкциями этот путь может быть закрыт. В качестве превентивных мер господин Пашкевич рекомендует диверсификацию каналов дистрибуции (не только RuStore, но и магазины производителей смартфонов), а также аудит мобильной инфраструктуры на скрытые зависимости: многие не осознают, что завязаны на Firebase, Google Maps SDK и другие компоненты, которые могут быть отключены. VK меняет структуру работы холдинга после введения санкций ЕС Сейчас и бизнес, и рядовые пользователи во многом сохраняют ожидание, что текущая ситуация носит временный характер и все вернется к прежней модели, отмечает ИТ-директор ГК «КОРУС Консалтинг» Максим Копов. Однако в реальности компаниям и государству, скорее всего, придется исходить из более долгосрочного сценария изменений. Даже достаточно жесткие, но стабильные и постоянно действующие регуляторные правила были бы полезнее, чем ситуация неопределенности, полагает эксперт. Ключевая проблема, по его мнению, состоит в сильной зависимости от внешних поставщиков, прежде всего от Китая, в сфере микроэлектроники: собственной производственной базы по передовым техпроцессам у России сейчас нет.

Филипп Крупанин

География цифровых запретов Руководитель дирекции VEGAS LEX Кирилл Никитин о мировой практике блокировок в магазинах приложений Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Никитин

Фото: Из личного архива Кирилл Никитин

Фото: Из личного архива Практика цифровых ограничений зародилась практически одновременно с появлением цифровых платформ — первым в истории заблокированным приложением считается Newspapers, которому отказали в допуске на AppStore в мае 2009 года (сама платформа существовала на тот момент менее года) по мотивам публикации непристойного контента. Прецедент был создан, и далее инструменты блокировки стали применяться по нарастающей год от года, становясь при этом элементом государственного контроля. Уже в 2012 году Apple по требованию китайских властей удалила из местного сегмента AppStore Google Maps и ряд других сервисов американских компаний. В 2014 году Турция заблокировала доступ к Twitter и YouTube на уровне операционных систем — приложения не удалялись, но их работа ограничивалась по IP-адресам. В 2018 году Apple по требованию Роскомнадзора удалила Telegram из российского сегмента App Store, а также запретила мессенджеру обновлять приложения по всему миру. Тогда Павел Дуров заявлял, что Apple не позволяет Telegram обновлять свои iOS-приложения с тех пор, как российские власти приказали удалить мессенджер из магазина. Позднее Telegram был восстановлен. В 2020 году Epic Games через суд вернул в AppStore игру Fortnite, удаленную Apple за обход запрета на покупки внутри приложений посредством внедрения собственной системы платежей. В результате Apple пришлось обновить правила пользования маркетплейсом в США, разрешив разработчикам информировать пользователей о возможности оплаты внутри приложений на сторонних площадках. Дело стало прецедентным, и впоследствии Apple была вынуждена скорректировать свои правила и на других рынках. В 2021 году ФАС России наложила на Apple оборотный штраф в размере 906 млн руб. за ограничение функционала приложения для родительского контроля. Компания обжаловала штраф в судебном порядке, однако суды оставили решение регулятора в силе. Штраф оплачен компанией в полном объеме, а приложение возвращено к изначальным настройкам. Согласно годовому отчету Apple о прозрачности за 2025 год, компания удалила 2045 приложений по требованию властей более чем 20 государств. Россия с большим отрывом заняла первое место — 1213 приложений. Для сравнения: в 2024 году было удалено 171 приложение, в 2023-м — 12, в 2022-м — всего 7. За Россией следуют Вьетнам (335), Китай (196), Южная Корея (108), Индия (54) и США (39). Например, в июне 2026 года Apple и Google по требованию индийских властей удалили Telegram из национальных магазинов приложений. При этом ограничения по мотивам требований регуляторов ранее носили исключительно локальный характер, и приложения по этому основанию блокировались на территории юрисдикции регулятора. Текущая ситуация, когда требования регулятора исполняются экстерриториально, являет собой новую глобальную тенденцию. Магазины приложений все чаще становятся инструментом регуляторного и рестрикционного давления в ущерб собственным коммерческим интересам. Как отмечают эксперты, Apple обрабатывает запросы по единой процедуре для всех стран, а исключения из правил требуют решений на уровне совета директоров. При этом компания признает, что невыполнение требований местных властей может привести к потере целых региональных рынков. Кирилл Никитин, руководитель дирекции VEGAS LEX

Мнение эксперта