Из Google Play удалили все приложения холдинга VK

Все приложения холдинга VK (MOEX: VKCO) удалены из Google Play. В пресс-службе VK сообщили, что сервисы работают в обычном режиме и без ограничений. Пользователям продолжают приходить уведомления, обновления доступны для скачивания.

Первыми из каталога пропали соцсеть «ВКонтакте» и мессенджер «Макс». Затем — «Одноклассники», Mail.ru и «Дзен». В течение часа были удалены все остальные приложения VK — «Облако Mail», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Звонки», «VK Видео», «VK Видео Live», «VK Знакомства», «VK Admin», «VK Play», «VK Teams», «VK Почта», «Юла» и «Маруся».

16 июля «ВКонтакте» рекомендовала пользователям переходить с домена vk.com на vk.ru. Этот домен, по мнению руководства площадки, быстрее и надежнее.