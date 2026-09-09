Google направит €13 млрд на инфраструктуру для ИИ в Финляндии

Американская компания Google планирует за два года вложить €13 млрд в инфраструктуру искусственного интеллекта в Финляндии. В сообщении компании отмечается, что деньги направят на цифровую инфраструктуру, проекты чистой энергетики и экономические партнерства, чтобы удовлетворить растущий спрос на сервисы Search, Maps и Gemini.

Google намерена построить три новых дата-центра и расширить действующий объект в городе Хамина на юго-востоке Финляндии. По оценке компании, на начальной стадии строительства в 2027–2028 годах проект поддержит более 37 тыс. рабочих мест по всей стране и будет ежегодно обеспечивать €3,6 млрд вклада в финский ВВП. После полного ввода новых объектов в эксплуатацию они, как ожидается, будут поддерживать тысячи постоянных рабочих мест.

Компания также планирует направить €31 млн в течение четырех лет на образование и экономическое развитие в Хамине, Каяани, Мухосе и Ваале. Среди энергетических мер Google назвала 22-летнее соглашение о поддержке продления срока работы АЭС «Ловииса», развитие наземной ветроэнергетики и контракт на аккумуляторную систему мощностью 94 МВт.